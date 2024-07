Girão trará Zema, Dallagnol e Marcel van Hatten para campanha para prefeito em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-11-2023: Romeu Zema. Partido Novo. Palestra de Romeu Zemo, governador de Minas Gerais, com presença de Sergio Moro e Eduardo Girão. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

Para alavancar a candidatura à Prefeitura de Fortaleza, o senador Eduardo Girão (Novo) anunciou que trará, no mês de agosto, lideranças nacionais de seu partido para a campanha eleitoral. Dentre elas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo).

Já para a convenção partidária, no próximo dia 3, quando Girão confirmará candidatura ao Paço Municipal, o evento contará com a presença do deputado federal Marcel van Hatten (Novo-RS). As datas das vindas de Zema e Dallagnol ainda serão confirmadas.

O coordenador da campanha do senador, o empresário Geraldo Luciano, também trabalha com a possibilidade de trazer outros nomes com expressão nacional para reforçar a campanha de Girão em Fortaleza.

De todos os pré-candidatos na capital cearense, o senador foi o primeiro a confirmar a convenção partidária para o início de agosto. O lançamento oficial da candidatura do postulante será realizada no Hotel Mareiro, na Avenida Beira Mar. Na ocasião, estarão também pré-candidatos a vereador e prefeitos pelo Ceará, além da confirmação de quem ocupará a vice na chapa encabeçada por Girão.