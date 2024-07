Reeleição de Roberto Pessoa tem apoio de todos os ex-prefeitos vivos de Maracanaú

Foto: Divulgação/Assessoria Roberto Pessoa é prefeito de Maracanaú

A campanha de reeleição do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), conta com o apoio de todos os ex-prefeitos eleitos ou de familiares deles, na cidade distante 25,49 km de Fortaleza. Alguns dos nomes, inclusive, são de ex-opositores ferrenhos a Pessoa, que hoje se dizem unidos em “prol de um projeto histórico para o município”.

Desde a emancipação, em 1983, Maracanaú teve seis prefeitos eleitos: Almir Dutra, Julio César, Antônio Correia Viana (Vianinha), Dionísio Filho, Roberto Pessoa e Firmo Camurça. Todos eles, ou seus familiares - no caso de Almir Dutra, já falecido -, estão com Pessoa.

A informação foi confirmada pela deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil), filha do gestor. Segundo a parlamentar, o momento é “histórico e de trabalho” e a união visa a construção de um projeto que se utilize da experiência política destes ex-gestores.

Fernanda mencionou que um ato que será realizado nesta sexta-feira, 26, às 18h44min, e contará com a presença de alguns destes ex-prefeitos, que prestarão apoio público a Pessoa. O encontro, inclusive, será na casa do ex-prefeito e ex-opositor de Roberto, vereador Júlio César (PSD).

Presidente do PSD municipal, Júlio, inclusive, apoia a candidatura de Pessoa, o que findou por derrubar a pré-candidatura de Bruno da Madeireira, que havia se lançado pelo PSD. O filho de Júlio César, o deputado estadual Júlio César Filho, o Julinho (PT), também teve a pré-candidatura retirada, desta vez pelo PT e agora apoia Pessoa publicamente.

Segundo Júlio César, após a retirada de Julinho e o estabelecimento do apoio do PT a Pessoa, ele se reuniu com o prefeito, que lhe apresentou a tal proposta de união histórica. “A proposta que o Roberto Pessoa nos fez era de união do Maracanaú, de somar forças com o grupo político que o Julinho participa, para trazer mais investimentos e fazer o melhor governo destes 41 anos de Maracanaú, com a participação de todos estes prefeitos”, afirmou ao O POVO.

"União por Maracanaú", inclusive, era o nome da coligação de Pessoa em 2004, quando ele foi eleito pela primeira vez para a Prefeitura. Nos anos posteriores, tanto Júlio César quanto Julinho concorreram diretamente contra o grupo de Pessoa.

Ex-prefeitos e ex-adversários apoiam Roberto Pessoa

O primeiro prefeito de Maracanaú foi Almir Freitas Dutra, eleito em 1984, após ter se envolvido diretamente com a emancipação do município. O gestor foi assassinado em 27 de fevereiro de 1987. Nas eleições deste ano, a viúva de Almir, Fátima Dutra, estaria apoiado Roberto, segundo Fernanda Pessoa e Júlio César.

Com a morte de Almir, Maracanaú contou com alguns prefeitos interinos, que não integram a lista de apoio a Pessoa. Primeiro assumiu o vice-prefeito José Raimundo Menezes de Andrade. José Raimundo foi afastado e assumiu o interventor Alfredo Marques, que permaneceu até outubro de 1988, quando foi substituído pelo vereador, Anastácio Soares Lima.

As próximas eleições elegeram Júlio César, que governou em três ocasiões. Primeiro, houve um mandato de 1989 a 1992. O gestor retornou apenas em 1997, ficando até a 2004, em dois mandatos.

Entre os mandatos de Júlio César, foi eleito Antônio Correia Viana Filho (Vianinha) que renunciou no ano seguinte. A administração ficou sob o comando de Dionísio Brochado Lapa Filho. Os dois estão apoiando Pessoa, segundo Fernanda.

Roberto Pessoa, natural de Fortaleza, já havia exercido mandato como deputado estadual nos anos 1990. Ele entra na Prefeitura de Maracanaú apenas nas eleições de 2004 e é reeleito em 2008.

Em 2012, o grupo dele segue no poder, com o então vice-prefeito Firmo Camurça. Na ocasião, inclusive, ele concorria justamente contra Júlio César.

Em 2017, Firmo segue na Prefeitura, com Roberto Pessoa exercendo como vice. Desta vez, derrotou o filho de Júlio César, Julinho. Em 2020, Roberto Pessoa retorna e derrota Julinho novamente. Hoje, tanto pai quanto filho estão do lado do prefeito.

Em resumo, na história maracanauense, dos 41 anos desde a emancipação, 20 estiveram sob comando direto de Pessoa e do aliado Firmo Camurça, que seguem no poder, em campanha para mais quatro anos de mandato.



Se reeleito, o grupo de Roberto Pessoa acumulará, ao final do mandato, 24 anos no comando de Maracanaú. Ou seja, o município terá passado mais tempo sob administração do grupo político dele, do que de qualquer outro político.