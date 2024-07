Bolsonarista Coronel Aginaldo quer parceria estadual e federal contra facções

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Convenção partidária que confirmou Coronel Aginaldo (PL) como candidato ao cargo de prefeito de Caucaia. A deputada federal Carla Zambelli (PL), esposa de Aginaldo, esteve presente

O PL confirmou neste domingo, 28, Coronel Aginaldo Oliveira como candidato à Prefeitura de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará e distante 16,06 km de Fortaleza. Ele foi oficializado em convenção partidária ao lado da esposa, deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), e outras lideranças bolsonaristas do Estado.

Aginaldo anunciou Luciana Forte como candidata a vice em sua chapa, e colocou a pauta da segurança pública como prioridade, afirmando que irá "resgatar a paz" e "atacar" as facções criminosas de Caucaia.

"Resgatar a paz, a dignidade e trazer segurança para o povo de Caucaia. Esse é o nosso primeiro objetivo, uma cidade segura traz investimentos, geração de emprego, os empresários chegam a Caucaia e vai gerar renda, emprego e desenvolvimento. Primeiro vamos resolver o problema da segurança. Daí as coisas vão crescer. Saúde, educação, tudo com muita qualidade", disse Aginaldo à imprensa.

Estiveram presentes o presidente estadual do PL, Carmelo Neto, os pré-candidatos à Prefeitura, André Fernandes, de Fortaleza, e Dra. Silvana de Maracanaú, além do deputado federal Dr. Jaziel e de candidatos a vereadores de Caucaia.

"Nós temos que atacar essas facções criminosas que assolam Caucaia, mas nós vamos primeiro dar a oportunidade para que saiam do crime com muito desenvolvimento, infraestrutura, qualidade de vida principalmente para as comunidades mais humildes de Caucaia", completou.

Ele reivindicou entender muito bem do assunto e prometeu com "toda certeza" diminuir a criminalidade em curto espaço de tempo, juntamente com o Governo do Estado e o Governo Federal, ambos hoje sob comandos petistas, de Elmano de Freitas e Luiz Inácio Lula da Silva.

"O maior problema é a segurança pública, infelizmente, e disso nós entendemos e muito bem. E nós vamos sim, junto com o Governo do Estado, junto com o Governo Federal, com a Guarda Municipal, com os especialistas em segurança pública que estarão comigo, minimizar e diminuir essa violência toda em Caucaia em um breve e curto espaço de tempo", completou.

Aginaldo diz que irá diminuir a violência junto com os governos estadual e nacional

Três pré-candidaturas de oposição em Caucaia fecharam aliança neste fim de semana. Zé Gerardo Arruda (PDT) e Deuzinho Filho (União Brasil) se retiraram da disputa e irão apoiar Emília Pessoa (PSDB) a prefeita. Aginaldo, por sua vez, disse no discurso que não precisa se alinhar com "partidos e políticos corruptos" para vencer a eleição e a sua força é a população.

"A minha força é do povo, eu não preciso de coligação e juntar partidos corruptos, não preciso me juntar a políticos corruptos para poder vencer a eleição aqui em Caucaia porque a minha força e o meu apoio para vencer é o povo de Caucaia", afirmou.

Outra candidatura de oposição em Caucaia é a do ex-prefeito Naumi Amorim (PSD).

Carla Zambelli fala em trabalhar como primeira-dama

Zambelli, esposa de Aginaldo, disse ter a expectativa de se tornar primeira-dama do município e afirmou que irá trabalhar auxiliando socialmente contra a corrupção e também ao lado do marido.

"Ser primeira-dama né? Trabalhar para a equipe social, trabalhar para que não haja corrupção nessa cidade. E dar força a ele, estar sempre ao lado como deputada federal, mas principalmente como esposa e primeira-dama", declarou.

Críticas a "traição" de Vitor Valim

Nos discursos também sobraram críticas ao atual prefeito Vitor Valim (PSB). Em 2020, ele se elegeu pelo bloco de oposição, sendo considerada uma vitória do bolsonarismo. Hoje é aliado do governador Elmano e do ministro Camilo Santana (PT).

"Eu não quero mais entrar na campanha de uma pessoa como eu entrei e ela ir para o outro lado, do partido que eu luto contra ele", disse Dra. Silvana.

O deputado federal André Fernandes também citou o caso de Valim. "Apareceu um homem que dizia ser o salvador da pátria e naquela hora enganou muita gente. Nós acreditamos e participamos (...) Ele estava dando todos os sinais de que, após eleito, ele mudaria", afirmou André.

O deputado federal também se referiu a Marcos Alexandre Correa, conhecido como "português", empresário apontado como influência importante sobre a Prefeitura. "Eu confio porque eu sei que com Coronel Aginaldo pode aparecer Marcos Correa, pode aparecer o portuguès, pode aparecer facção criminosa , ninguém vai tomar o futuro prefeito de Caucaia, Coronel Aginaldo", declarou o pré-candidato em Fortaleza.