Élcio na vice de novo, em cenário diferente de 2020

Foto: FERNANDA BARROS José Sarto na entrevista coletiva, com Élcio logo atrás

Atual vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB) foi confirmado como candidato ao posto na tentativa de reeleição de José Sarto (PDT). O anúncio foi feito durante entrevista coletiva de imprensa do gestor, logo após a convenção de ontem.

Desta vez, Élcio é escolhido para a chapa em circunstância muito diferente de 2020, quando foi indicado a essa cadeira na chapa como nome do então governador Camilo Santana e de Eudoro Santana, pai do petista.

De lá para cá, com a ruptura do grupo, Élcio se afastou de Camilo e Eudoro, de quem agora é adversário. Nesse caminho, deixou o PSB, legenda a qual era filiado, e ingressou no PSDB de Tasso Jereissati.

A decisão de manter Élcio na vice da chapa de Sarto passou, evidentemente, pelo próprio Tasso, ex-senador e ex-governador. O nome do tucano, contudo, chegou a ser questionado pela base de vereadores do prefeito, que desejava para o lugar um quadro com maior densidade eleitoral.

Essas tratativas para substituir Élcio, no entanto, não prosperaram, e o vice seguiu no páreo para renovar parceria com Sarto para buscar mais quatro anos de governo.