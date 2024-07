PT estadual intervém em Aracati, desfaz aliança e decide não apoiar ninguém

Foto: Reprodução/Instagram Caetano Neto e Roberta Cardoso disputarão a Prefeitura de Aracati

O PT Ceará aprovou nesta sexta-feira, 26, resolução que desfaz a aliança aprovada pelo diretório municipal em Aracati, a 147 km de Fortaleza, para apoiar Caetano Neto (Republicanos) na disputa pela Prefeitura.

Com a decisão, o partido não apoiará nenhum candidato a prefeito e liberará os filiados para fazerem campanha por qualquer dos nomes na disputa.

O partido havia decidido apoiar a oposição ao prefeito Bismarck Maia (Podemos), cuja candidata à sucessão é a vereadora Roberta Cardoso (Podemos).

O PT ocupa a vice de Bismarck, com Denise Menezes. Os dois estão rompidos. O prefeito comanda o Podemos no Ceará. Os filhos, o deputado federal Eduardo Bismarck e o deputado estadual Guilherme Bismarck, suplente em exercício, integram a parcela do PDT que rompeu com o comando do partido para apoiar o governador Elmano de Freitas (PT). O grupo compõe a base aliada do governo do PT no Estado em dois partidos.

Caetano é neto do ex-prefeito do município, Expedito Ferreira, eleito em 2004 e em 2008. Na reeleição, venceu candidato do PT. O pai de Caetano, Júnior Guedes, foi prefeito de Fortim.

"Nessa composição de interesses do jogo do PT nos mais diferentes municípios, tratando caso a caso, fomos verificando aquilo que era estratégico, que era importante para os interesses do governo, do PT e dos aliados", afirmou o deputado estadual De Assis Diniz (PT), líder do bloco PT, PCdoB, PSDB, Cidadania e PSD na Assembleia Legislativa, com assento na executiva estadual.

"Essa resolução é para atender aos interesses da base do governo", disse sobre a decisão que redefine o que havia sido deliberado pelo PT em Aracati.

Ao decidir se aliar a Caetano, o diretório petista em Aracati atacou a gestão e criticou o que definiu como "modelo patrimonialista de uma oligarquia familiar". Bismarck e o filho Guilherme foram qualificados de "gabinete do ódio" pelos petistas no Município, na decisão, no último mês de maio, de apoiar o candidato do Republicanos.

Bismarck Maia havia reagido indignado à aliança do PT com Caetano. "A esquerda de araque, a esquerda que abraça homofóbico, que abraça uma direita corrupta como se nada tivesse acontecido", disse na ocasião.

Um dos principais políticos petistas no Litoral Leste, o deputado federal José Airton Cirilo, travou discussões públicas com a família Bismarck. Em maio do ano passado, ele fez críticas ao prefeito num evento ao lado do governador Elmano e do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Causou mal-estar com os filhos de Bismarck, Eduardo e Guilherme, ambos presentes.