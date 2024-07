Sarto é confirmado candidato e critica Evandro, Wagner e Fernandes

Foto: FOTOS FERNANDA BARROS PREFEITO Sarto, vice Élcio e Elpídio Nogueira, irmão do prefeito

A largada oficial do PDT na tentativa de reeleição em Fortaleza foi dada neste domingo, 28, na convenção que confirmou a candidatura do prefeito José Sarto a mais um mandato. O vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) foi confirmado na chapa.

O evento foi marcado por emoções e críticas duras. No começo do discurso, o prefeito se emocionou ao falar que os pais, ao se mudarem com ele e os irmãos de Acopiara para Fortaleza, talvez não imaginassem que o filho seria "prefeito da cidade que eles escolheram".

A ternura ficou de lado quando Sarto falou dos adversários. Cobrou "responsabilidade do governo do PT" sobre a violência e as chacinas. Ele acusou ainda Evandro Leitão, pré-candidato do PT, de covardia, ao citar episódio de 2018.

"É inaceitável que o candidato deles sabotou a CPI do Narcotráfico, alegando ter medo. E hoje se nega a entregar o vídeo da sessão que testemunhou a sua covardia". Evandro era líder do governo Camilo Santana (PT). Sarto era vice-líder.

"O gabinete do prefeito não é lugar de covarde", afirmou. "O gabinete de prefeito exige posição. O gabinete do prefeito não tolera omissão, subserviência", prosseguiu. "E como esse governo do PT não é capaz de cuidar do Ceará, ele jamais será capaz de cuidar de Fortaleza".

Às outras candidaturas, referiu-se como "projetos oportunistas que assombram nossa cidade". "O capitão dos motins, pelo visto, não se cansa de perder eleição e está aí para perder mais uma", falou sobre Capitão Wagner (União Brasil). "Ele somou ao currículo de desordem uma passagem desastrosa pela Secretaria de Saúde de Maracanaú".

Chamou André Fernandes (PL) de "filhote de Bolsonaro". "Um extremista que demonstra em seus vídeos que conhece mais a anatomia humana do que os bairros de Fortaleza".

Presidente do PDT na Capital, o ex-prefeito Roberto Cláudio falou dos ex-aliados da base governista estadual. "Tem uma turma aí que a gente conhece muito bem. É uma turma que vive e se alimenta de ambição para ser servir, e não para servir ao outro. É uma turma que tá arrogante, que tá soberba, e tem marcado sua trajetória pela trairagem".

Falou também das demais candidaturas, segundo ele, "marcadas pela demagogia, pela superficialidade, por um tipo de lacração descomprometida com a vida do povo".

Em mais de um momento, pregou necessidade de "proteger Fortaleza", e bateu no Governo do Estado."Olha o Ceará. Tantos anos de cuidado, de zelo, de suor. Poucos anos de despreparo, insensibilidade e arrogância tão tratando de destruir aquilo que levou tanto tempo para ser construído", disse Roberto Cláudio, que completou: "É preciso que cada um de nós vire o Sarto, seja o Sarto".

Ciro Gomes voltou a bater no partido que comanda o Governo do Estado e o Governo Federal. "A quadrilha em que se transformou o PT do Ceará. Roubam em todas as oportunidades que tem pra roubar. Mentem explorando a boa vontade do povo". A Evandro Leitão, referiu-se como "candidato da organização criminosa petista". Sobre os outros adversários, disse serem "extraordinariamente perigosos".

Ao final do discurso, Roberto Cláudio sinalizou a manutenção da chapa com Élcio na vice. "Essa é a dupla Sarto e Élcio, Élcio e Sarto", gritou.

Em entrevista coletiva após a convenção, Sarto confirmou. "Dentre os partidos que compõem esse arco de aliados, o PSDB e o Cidadania têm sido parceiros de todas as horas. E tem a qualidade pessoal do Élcio, que pensou Fortaleza e fez um trabalho brilhante", justificou.



Bastidores da convenção de Sarto

José Sarto (PDT) chegou à convenção, em Fortaleza, usando óculos "Juliete", que faz moda entre aliados. De RC a Ciro, todos os "sartistas" tinham aderido ao acessório.

Durante a convenção, era possível ouvir gritos de membros da torcida organizada "Cearamor", do Ceará, clube de futebol associado ao adversário de Sarto, o petista Evandro Leitão. Segundo pedetistas, a intenção era mostrar que até a torcida do time do oponente está com Sarto.

Como é de praxe, Sarto foi erguido nos ombros por Ferruccio Feitosa, que se encarrega dessa nobre missão desde os tempos de RC, mantendo-se fiel a seu papel nos anos de Sarto - afinal, quem, além dele, conseguiria tal proeza?

A convenção começou com algum atraso. Entre pedetistas, um mais gaiato perguntou se Sarto se deslocava correndo para o ginásio. Minutos antes, fora exibido vídeo do prefeito trotando ao lado de RC pela Beira Mar.