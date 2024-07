Sarto: "Lula é freguês aqui em Fortaleza"

Foto: FERNANDA BARROS SARTO de óculos Juliet na chegada à convenção

Após ser oficializado candidato à reeleição, o prefeito José Sarto (PDT) minimizou o peso do presidente Lula nas eleições de Fortaleza.

"Com toda humildade, o Lula é freguês aqui em Fortaleza", disse o prefeito em entrevista coletiva logo após a convenção do PDT neste domingo, 28. "É só revisitar as três últimas eleições. Lula, semideus do Olimpo, na primeira eleição do Roberto (Cláudio, em 2012) veio e perdeu, na reeleição veio e perdeu (em 2016), na minha eleição apoiou e perdeu (2020). Bem-vindo, mas vai perder de novo".

De acordo com o gestor, a disputa na Capital é concorrida e o apoio de Lula não é determinante.

O presidente é aguardado na convenção do bloco governista no próximo dia 3, para lançar Evandro Leitão (PT), no Centro de Formação Olímpica, a partir das 9 horas.

No entorno de Evandro, há uma aposta de que a presença de Lula comece de fato a associá-lo ao presidente, favorecendo uma migração de apoios.

Também presentes à convenção do partido na cidade, o deputado federal André Figueiredo e o ex-governador Ciro Gomes fizeram falas no sentido de atenuar a influência de Lula.

"Aqui entre nós existe muita gente que quer bem ao Lula", disse Ciro, que inclusive, chegou a dizer que compreendia a simpatia da população pelo petista, sobretudo por causa de programas como o Bolsa Família.

"Mas o Lula não mora aqui. O Lula não tem nenhum compromisso com o dia amanhã, quando acabar as eleições", completou.

Ciro prosseguiu sobre o presidente da República: "Uma coisa é votar no Lula quando ele precisa, mesmo com todas as contradições. Outra coisa é aceitar a imposição irresponsável com que Lula quer fazer a destruição da experiencia política do Ceará. Porque o PT tem ódio ao que nós conseguimos fazer aqui, porque aqui a gente faz o que eles falam lá fora e nunca conseguiram fazer".

O ex-governador e ex-ministro lembrou o papel de Lula para a eleição do governador Elmano de Freitas (PT) — que lembrou ter sido quarto colocado na eleição a prefeito de Caucaia em 2020. "Daqui a pouco, vocês vão ver, vai chegar o Lula como fez com o Elmano. Ninguém conhecia o Elmano. (...) O Lula vem aqui sem saber nem quem é o Elmano e promete um Ceará cada vez mais forte. Sabe o que é que está acontecendo, queridos? O Ceará está sendo destruído", afirmou.

Já o dirigente nacional do PDT voltou a dizer que esperava que Lula, em respeito a uma legenda que o apoia no âmbito federal e integra seu governo, reduzisse sua participação no pleito em Fortaleza.

"Quem tá na Presidência tem que respeitar o PDT, que é parceiro do Governo Federal. Tem que respeitar onde nós temos o nosso principal candidato. Nós não abriremos mão disso", disse Figueiredo.