Girão anuncia como vice Silvana Bezerra, viúva de Adauto Bezerra

Foto: Guilherme Gonsalves/OPOVO Girão anunciou a dentista e empresária Silvana Bezerra como sua vice em Fortaleza

O senador Eduardo Girão (Novo) anunciou, nesta terça-feira, 30, que Silvana Bezerra será a vice de sua chapa na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A empresária é filiada ao Novo e viúva do ex-governador do Ceará Adauto Bezerra. Girão, então, terá uma chapa pura na corrida pela Capital.

Outros dois nomes vinham sendo cotado para a vaga, a ativista Olga Freire e o executivo Geraldo Luciano. Ela irá concorrer na chapa de vereadores e ele será coordenador da campanha de Girão.

Silvana é a quarta mulher a ser anunciada como vice em Fortaleza. Com exceção de José Sarto (PDT), que manterá Élcio Batista (PSDB) com vice, as demais chapas que já anunciaram mulheres como pré-candidatas a vice.

Em coletiva durante o anúncio, Girão apontou que "não foi fácil" escolher a vice diante "dos quadros excelentes" do partido. "A Silvana assim como é alguém que assina a carteira de trabalho que tem experiência na área da saúde, dentista. É uma mulher de fibra, autêntica, que está tendo a coragem de sair de uma vida resolvida, ela não precisaria estar na política, ela está dando um passo importante de ousadia de sair da indignação para a ação", disse Girão, ao elogiar a empresária.

Ele definiu sua campanha como "franciscana" com os desafios que o partido vai ter como o pouco tempo de televisão. "É um partido que vai ter um tempo de TV quase zero e vamos lutar contra as máquinas, contra o sistema. Máquinas do Governo Federal, Estadual. Partidos bilionários. Vamos fazer nosso trabalho", afirmou.

A movimentação consolida o desejo do senador e do Novo de apresentarem candidatura própria, mesmo com as investidas de outros nomes da direita para que apenas um nome do espectro fosse apresentado. Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL) também devem ir para o pleito, embora não tenham apresentado quem ficará na vice de suas chapas.

Silvana: Eu não carrego só o meu nome, eu carrego o nome do meu marido

Na fala como pré-candidata a pré-candidata a vice pelo Novo, Silvana declarou que, embora sempre tenha acompanhado Adauto Bezerra, seu marido, nunca teve a ambição de pleitear um cargo político. Porém, considerou não poder dizer "não" após ter recebido o convite de Girão.

Ela, porém, destacou que leva também o nome do ex-governador do Ceará na disputa. "Eu não carrego só o meu nome, eu carrego o nome do meu marido. Ele foi governador. Passei 30 anos da minha vida me dedicando a ele. Acompanhei ele na política, mas eu nunca vi a política. Ele sempre foi um ser político", disse.

Vice do Novo em Fortaleza: Quem é Silvana Bezerra?

Silvana é dentista e empresária, tendo sido descrita por Girão como "ativista de causas em defesa da Vida, da família, ética e liberdade". Ela é viúva do banqueiro e ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra, que esteve no poder entre 1975 e 1978. Ele morreu em 2021 aos 94 anos.