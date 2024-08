Bolsonarismo tenta emplacar no Ceará com candidaturas na Região Metropolitana

Foto: FERNANDA BARROS AGINALDO, Fernandes e Silvana (os três ao centro) serão os nomes bolsonaristas na RMF

No último fim de semana, o PL confirmou em convenções as candidaturas de Dra. Silvana a prefeita de Maracanaú, localizada 25,49 km da capital cearense, e Coronel Aginaldo a prefeito de Caucaia, distante 16,06 km. O partido lançará oficialmente André Fernandes na próxima sexta-feira, 2 de agosto, como postulante para o Executivo em Fortaleza.

Os três são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e considerados bolsonaristas raíz. Com essas as candidaturas, a prioridade do partido é se estabelecer como força política nos três maiores municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O deputado federal André Fernandes, principal nome dessa ala bolsonarista no Estado, confirma que há um pensamento estratégico no grupo visando ganhar campo após 2024, mas que sua fé está nas eleições municipais deste ano com os três municípios da RMF.

"Para depois (de 2024) com toda certeza é (o objetivo), só que a minha fé está nessa eleição. Nós estamos lançando estas candidaturas em Maracanaú, Caucaia e Fortaleza pensando em 2026 de jeito nenhum, nós estamos pensando em 2025. Porque nós teremos Silvana em Maracanaú, Aginaldo em Caucaia e nós lá em Fortaleza", afirmou ao O POVO.

Em 2020, na última eleição municipal, o PL elegeu 13 prefeitos. No entanto, o momento da sigla era outro, ainda presidida no Estado por Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio. Hoje, apenas dois prefeitos seguem na sigla, sendo o próprio Acilon e Ednardo Filho, gestor de Miraíma, distante 184,35 km de Fortaleza.

O prefeito do Eusébio tem forte influência política na RMF, mas não carrega consigo a defesa do bolsonarismo, o que gerou mal-estar em certos momentos após a chegada da ala aliada do ex-presidente nas eleições de 2022.

Em 2023, após diversas desavenças, Acilon deixou o comando do PL e o deputado estadual Carmelo Neto, fortemente ligado a Bolsonaro, assumiu o posto, dando uma cara mais fiel ao ex-presidente para o partido no Estado.

Ao chegar no comando do partido, Carmelo elencou justamente a Região Metropolitana com as três maiores cidades como prioridade para as eleições de 2024.

Em municípios disputados e com forte peso político, como Juazeiro do Norte, 527,57 km de distância da capital cearense o Crato, 538,53 km de Fortaleza, ambos na região do Cariri, o PL não terá candidato próprio, mas apoiará nomes que estão no pleito como anti-PT e adversários da base do Governo Estadual.

Bolsonaro deve vir ao Ceará em agosto para receber título de cidadão fortalezense

Jair Bolsonaro (PL) virá a Fortaleza na primeira quinzena de agosto e deve aproveitar a visita para receber o título de cidadão fortalezense. A data exata ainda não foi confirmada, mas o ex-presidente é esperado durante a campanha eleitoral - que começa dia 16 de agosto -, para enfatizar apoio ao deputado federal e pré-candidato a prefeito André Fernandes (PL).



A informação foi divulgada pelo vereador de Fortaleza Julierme Sena (PL), que esteve reunido com Bolsonaro, Fernandes e outros nomes do PL Ceará, nesta semana. Segundo o parlamentar, o título deve ser concedido na própria Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Em publicação nas redes sociais, Julierme questiona quando o ex-mandatário receberá o título concedido pelo Legislativo Municipal e Bolsonaro responde: “Daqui uns 40 dias, com toda certeza, estaremos lá (em Fortaleza) para receber esse título, que antecipadamente estou muito feliz em recebê-lo porque afinal de contas todos nós somos cabras da peste”.

A honraria para Bolsonaro foi aprovada pela CMFor no fim do ano passado. Os vereadores votaram e aprovaram a medida com placar de 20 votos a favor, 12 contrários e três abstenções à época. O título foi proposto pelo próprio Julierme. A proposta recebeu voto favorável, inclusive, de vereadores da base do prefeito José Sarto (PDT).