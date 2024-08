Caucaia: Naumi toma segundo partido de Catanho; Avante passa a apoiar o ex-prefeito

Foto: Reprodução/Instagram: Naumi Amorim O ex-prefeito de Caucaia e pré-candidato à eleição, Naumi Amorim (PSD), recebeu apoio do Avante, partido que integrava a coligação de Waldemir Catanho (PT)

Naumi Amorim (PSD) anunciou na última quarta-feira, 31, que o Avante passa a integrar as forças de alianças para a pré-candidatura dele à Prefeitura de Caucaia. A sigla faz parte da base do atual prefeito Vitor Valim (PSB) e estava na coligação de apoio a Waldemir Catanho (PT).

Este é o segundo partido que Naumi toma do petista em uma semana. Há uma semana, ele anunciou que o PMB também passaria a integrar a sua base, sigla havia demonstrado apoio ao pré-candidato petista. O ex-prefeito também conta com o Podemos.

"Tenho a alegria de anunciar que recebi o apoio do partido Avante, com o presidente municipal e vereador Dimas Matias ao meu lado. Este apoio reforça ainda mais a minha determinação em trabalhar por quem mais precisa, sempre com humildade, responsabilidade e dedicação. Juntos, vamos lutar por uma cidade melhor, com mais saúde, educação e infraestrutura de qualidade para todos", escreveu Naumi em suas redes sociais.

Em 23 de abril, Dimas Matias, vereador e presidente municipal do Avante, publicou um vídeo ao lado de Catanho, declarando apoio. Na ocasião, ele inclusive chega a dizer que não "esconde nada" e faz parte de um "grupo", do prefeito Valim, do qual ele é base na Câmara Municipal.

"Eu estou com o meu companheiro e amigo, o meu pré-candidato do PT, que vem fazendo essa parceria muito forte com o nosso prefeito Vitor Valim. Eu como vereador faço parte dessa equipe e tenho orgulho de dizer: Catanho, você hoje tem um parceiro nessa luta para a gente ter o sucesso no projeto futuro. Eu quero ter a reeleição de vereador e estar junto de você para comemorar essa vitória. Esse povo tem uma mania de ter medo de falar a verdade. Eu não escondo nada, eu sou de um grupo", diz Matias na publicação.

PMB também deixou Catanho para apoiar Naumi

Na última quarta-feira, 24, Naumi oficializou o apoio do PMB à sua pré-candidatura, partido que também estava na coligação de Catanho. "Tenho certeza que essa decisão do partido foi pautada no trabalho que fizemos e na esperança que Caucaia terá uma cidade melhor nos próximos quatro anos", disse ao O POVO.



A migração de apoio do PMB ocorreu após troca no comando do partido, diferentemente do caso do Avante, tendo em vista que Dimas segue na presidência municipal após transição de Catanho para Naumi.

"Nosso partido valoriza quem precisa ter voz e vez, e é por isso que estamos firmes e, cada vez mais fortes, para irmos longe. PMB - Partido da Mulher Brasileira é um partido para todos, na esperança de dias melhores, estamos com o pré-candidato a prefeito de Caucaia, Waldemir Catanho", consta em trecho de uma postagem nas redes sociais no dia 2 de maio.

Lidiane Leite assumiu a presidência estadual do partido em 15 de julho e a assessoria do PMB declarou ao O POVO, por meio de nota, o apoio a Naumi. "A decisão tomada pelo novo diretório estadual reflete a convicção de que Naumi é o nome mais preparado para cuidar do município de Caucaia".