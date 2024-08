Evandro rebate Sarto por chamar Lula de "freguês": "Arrogância precede a queda"

Foto: Junior Pio/Alece EVANDRO fará convenção no próximo sábado para confirmar candidatura

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) rebateu, nesta quinta-feira, 1º, falas do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “freguês” após derrotas de nomes apoiados por ele nas últimas disputas pelo comando da capital cearense.

O pré-candidato petista não citou diretamente o concorrente à Prefeitura e disse apenas uma frase em resposta: “Arrogância precede a queda”, comentou, em entrevista coletiva, após a sessão de retorno dos trabalhos da Alece.

As falas de Sarto ocorreram após a convenção que o oficializou candidato pedetista, no último domingo 29. "Com toda humildade, o Lula é freguês aqui em Fortaleza", começou Sarto.

De acordo com o prefeito, a disputa na Capital é concorrida e o apoio de Lula não é determinante. "É só revisitar as três últimas eleições. Lula, semideus do Olimpo, na primeira eleição do Roberto (Cláudio, em 2012) veio e perdeu, na reeleição veio e perdeu (em 2016), na minha eleição apoiou e perdeu (2020). Bem-vindo, mas vai perder de novo".

Leia mais Legislativos voltam com Evandro em Assembleia ainda improvisada, Sarto e protesto na Câmara

Sobre o assunto Legislativos voltam com Evandro em Assembleia ainda improvisada, Sarto e protesto na Câmara

Lula estará em convenção de Evandro; vinda foi criticada pelo PDT

Lula virá a Fortaleza nesta sexta-feira, 2, e participará da convenção de Evandro no dia seguinte. A visita do presidente foi ainda criticada por membros do PDT, sigla que, apesar de ser opositora do PT em Fortaleza e no Ceará, integra a base do Governo Lula.

O deputado André Figueiredo chegou a defender que o presidente não viesse a Fortaleza. “O PDT tem sido extremamente leal ao governo dentro do parlamento federal. Daí pedirmos essa demonstração de consideração e respeito”, diz.



Evandro diz que Célio participará da campanha e que não conseguiu falar com Luizianne

Evandro falou ainda sobre dois apoios, a princípio incertos, à sua campanha à Prefeitura de Fortaleza: dos deputados federais Célio Studart (PSD) e Luizianne Lins (PT). Ambos tiveram as pré-candidaturas retiradas, após negociações, em prol de apoio dos partidos à postulação de Evandro.

Segundo Evandro, presidente da Alece, houve uma conversa com Célio na última quinta-feira, mesmo dia do anúncio de que o PSD não teria candidato a prefeito e apoiaria a candidatura de Evandro Leitão.

“Com o Célio tive com ele na semana passada, na quinta-feira. Eu conversei com ele. E eu tenho certeza, ou pelo menos foi isso que ele me disse, que ele virá para nossa campanha”, garantiu Evandro, em entrevista coletiva.

O mesmo diálogo não teria ocorrido com Luizianne, a quem o deputado disse não ter conseguido contatar. “Com a deputada Luizianne, eu não tive com ela, tentei contato e não consegui. Estou respeitando os momentos”, afirmou.

Na última quinta-feira, o PSD anunciou que não terá candidato a prefeito de Fortaleza e apoiará a candidatura de Evandro. Parceria se intensificou com o anúncio de que a sigla integraria a chapa de Evandro, com a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) como candidata à vice.

Movimentação rifou a pré-candidatura de Célio Studart, que chegou a pontuar 8% em pesquisa Datafolha encomendada pelo O POVO. Ele defendeu a própria postulação até o final, como melhor alternativa para o PSD.

Quanto a Luizianne, eles competiam pela vaga de postulante pelo PT, junto de outros três petistas. As negociações foram extensas e só se encerraram em encontro da sigla, em abril.

Na ocasião, apenas Luizianne e Evandro inscreveram as pré-candidaturas, diante da desistência dos demais três pré-candidatos. Luizianne só retirou a pré-candidatura poucos minutos antes da votação do encontro. Os aliados dela se abstiveram no apoio a Evandro, sinalizando que a divisão persistia no partido.

No mesmo dia, Evandro já sinalizou que buscaria dialogar com a deputada, elogiando o trabalho dela. Elogios persistiram nas semanas e meses seguintes, ainda sem um apoio público de Luizianne, que se dedica a coordenar a campanha do aliado Waldemir Catanho (PT), em Caucaia.

Na última semana, a presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffman, revelou ter tido conversas com Luizianne e disse que a deputada “vai entrar na campanha do Evandro”, embora existam outras “prioridades”. (colaborou Vítor Magalhães)

Com informações do repórter Vítor Magalhães