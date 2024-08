Fernandes escolhe vice do Shalom, que foi apresentadora de TV e rádio e é irmã de vereador

Foto: Divulgação ALCYVANIA Pinheiro e André Fernandes formam chapa do PL em Fortaleza

Pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PL, o deputado federal André Fernandes anunciou que Alcyvania Pinheiro será a candidata a vice-prefeita, em chapa pura do PL na eleição.

Pinheiro é membro consagrada da Comunidade Católica Shalom desde 1989. Além disso, foi secretária executiva da Juventude e Esporte de Caucaia e secretaria de Ação Social de Granjeiro. Ela é irmã do vereador Jorge Pinheiro (PSDB).

A vice de Fernandes também já apresentou o programa Semeando, da TV Ceará, e programas na rádio Assunção e Shalom AM. Alcyvania conduziu, ainda, a apresentação de eventos religiosos como o Halleluya.

“Não fizemos nenhum acordo pela vice, escolhemos uma pessoa técnica. Mas acima do excelente currículo da Alcyvania, está a pessoa. Estou super feliz e em paz com essa escolha”, afirma André Fernandes.

A convenção do PL ocorrerá nesta sexta-feira, 2, no Café Viriato, para oficializar sua própria candidatura e a chapa de vereadores que disputará a eleição na Capital.

Vices em Fortaleza

Fernandes é o quarto postulante ao Paço Municipal que anuncia um nome feminino para ocupar a vaga de candidata à vice-prefeita de Fortaleza.

Pelo PT, Evandro Leitão confirmou a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) para o posto. Eduardo Girão anunciou Silvana Bezerra, ambos do Novo, que é viúva do ex-governador do Ceará Adauto Bezerra.

Técio Nunes (Psol) forma chapa com a ambientalista Cindy Carvalho (Rede). E Zé Batista (PSTU), com a dirigente sindical licenciada Malu Costa (PSTU).

O prefeito José Sarto (PDT), por sua vez, confirmou em convenção partidário que o atual vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB), continuará na candidatura com ele. Com oito postulações, faltam apenas Capitão Wagner (União Brasil) e Haroldo Neto (UP) lançarem vices.