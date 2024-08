O POVO terá pesquisa em quatro municípios e fará debates em seis

A maior cobertura eleitoral dos 96 anos de história do O POVO ocorrerá no pleito de outubro de 2024, quando será decidido quem ocupará as 184 prefeituras do Ceará e as câmaras dos respectivos municípios. Assim como as disputas pelas capitais e municípios estratégicos Brasil afora, principalmente no Nordeste.

Pesquisas serão realizadas em quatro municípios cearenses, em parceria com Datafolha em Fortaleza e com AtlasIntel em Caucaia, Juazeiro do Norte e Crato.

Os debates e o confronto de visões entre as várias candidaturas terão espaço privilegiado. Serão realizados seis debates no primeiro turno. Além de Fortaleza, O POVO promoverá o embate de ideias em dois municípios da Região Metropolitana: Caucaia e Eusébio.

Os três debates serão realizados em parceria com a seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), na sede da entidade.



"A OAB-CE se sente honrada em receber e apoiar a realização do debate das Eleições Municipais de Fortaleza 2024. Como casa da democracia e da cidadania, consideramos fundamental oferecer nosso espaço para esse evento, promovendo um ambiente de discussão e esclarecimento para os cidadãos e cidadãs das regiões que participarão das eleições. Parabenizamos O POVO por essa importante iniciativa, que reforça o compromisso com a transparência e a informação, pilares essenciais para o fortalecimento da nossa democracia", afirmou Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE.

O debate com os candidato à Prefeitura de Fortaleza será em 27 de agosto, terça-feira. No dia seguinte, 28 de agosto, será a vez dos postulantes de Caucaia ficarem frente a frente. Na quinta-feira, 29, o debate será com os candidatos do Eusébio.

Fortaleza e Caucaia são os únicos municípios do Ceará nos quais pode haver segundo turno.

O espectador poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo YouTube do O POVO, com retransmissão pela Rádio O POVO CBN, e pelas redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter) do O POVO.

A cobertura em tempo real também será feita pelo portal e com edição especial na versão impressa do O POVO.

A cobertura eleitoral do O POVO para os três municípios foi apresentada aos representantes dos partidos políticos, em reunião na sede do O POVO, na Capital, no último dia 12 de julho. As regras dos debates serão apresentadas em nova reunião, após a oficialização das candidaturas.

Crajubar

Além dos três debates em Fortaleza e Região Metropolitana, haverá mais três debates promovidos pela Rádio O POVO CBN Cariri, entre candidatos às prefeituras de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte. Os programas vão ao ar nos dias 20, 21 e 22 de agosto, respectivamente, e serão mediados pelo âncora Luciano Cesário.

Na última segunda-feira, 29, foram apresentadas aos dirigentes partidários e representantes de pré-campanhas do Crajubar as datas, regras, critérios de participação e novidades sobre a cobertura da emissora para as eleições 2024 na região do Cariri. O encontro ocorreu na sede da OAB em Juazeiro do Norte.

"Os debates trazem oportunidades tanto para os candidatos quanto para os eleitores. Aos que postulam os cargos em disputa, a chance de expor suas propostas e ganhar a confiança do cidadão. Já os eleitores têm a chance de conhecer um pouco mais a vida pregressa dos candidatos e julgar o mais capacitado para merecer seu voto", disse Luciano Cesário, coordenador de Jornalismo da Rádio O POVO CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e mediador dos debates.

A emissora integrante do Grupo de Comunicação O POVO mantém a tradição de abrir a rodada de debates com os postulantes ao Poder Executivo dos três maiores colégios eleitorais da região, repetindo a iniciativa das eleições de 2020.

"A cobertura multiplataforma traduz o espírito do O POVO, um Grupo de Comunicação quase secular que não para de se reinventar. Somos rádio, mas também somos imagens, texto e mídias sociais. Estaremos em todas os espaços possíveis para municiar o eleitor com informações confiáveis e bem apuradas", complementa Cesário.

Sabatinas

Além disso, o Grupo de Comunicação O POVO realizará sabatinas com todos os candidatos a prefeito de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha.

As sabatinas da capital cearense ocorrerão a partir do dia 2 de setembro, às 9 horas, durante o programa O POVO no Rádio. na Rádio O POVO CBN. No mesmo dia, começam as sabatinas com os candidatos dos três municípios do Cariri, no programa O POVO no Rádio, na Rádio O POVO CBN Cariri.

As sabatinas de Caucaia e Eusébio serão transmitidas às 14 horas, durante o podcast Jogo Político, veiculado pelo YouTube do O POVO. As do Eusébio ocorrerão a partir do dia 10 de setembro e as de Caucaia a partir de 23 de setembro.



Os candidatos serão questionados sobre os principais problemas de cada município e também sobre as respectivas trajetórias políticas.

"Esta cobertura é um marco na história do O POVO, um grupo com história inscrita no cotidiano de Fortaleza e que já possui também com trajetória construída com presença no dia a dia da região do Cariri. Nosso objetivo é trazer informação e análise sobre o máximo de municípios pelo Ceará e ser um instrumento para subsidiar a tomada de decisão mais qualificada possível pelo eleitor de qualquer lugar do Ceará", afirmou o editor de Política e colunista, Érico Firmo.

Datafolha realizará pesquisas sobre as eleições em Fortaleza

O instituto Datafolha fará pesquisas sobre as eleições em Fortaleza, contratadas pelo O POVO. As sondagens serão realizadas ao longo do período de campanha eleitoral e divulgadas e analisadas em todas as plataformas no Grupo de Comunicação O POVO, no portal, no jornal impresso, no rádio, no Youtube, nas mídias sociais, no podcast e na newsletter.

Estão previstas quatro rodadas de pesquisas sobre a eleição para prefeito, mais uma realizada na véspera da eleição.

Foram confirmados como candidatos à Prefeitura de Fortaleza o prefeito e candidato à reeleição José Sarto (PDT) e o operário da construção civil Zé Batista (PSTU). Para os próximos dias, estão marcadas as convenções para oficializar as candidaturas do deputado federal André Fernandes (PL); do ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil); do senador Eduardo Girão (Novo); do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT); do educador popular Haroldo Neto (UP) e do produtor cultural Técio Nunes (Psol).

Uma primeira pesquisa Datafolha já foi divulgada pelo O POVO em 27 de junho, no período de pré-campanha. Wagner apareceu na liderança, com 32%. Sarto teve 19%. André Fernandes ficou com 14%. Evandro Leitão alcançou 8%. Eduardo Girão teve 7%. Técio Nunes e Haroldo Neto obtiveram 1% cada. Zé Batista não foi incluído porque teve a candidatura anunciada quando a pesquisa já estava em curso.

O Datafolha e O POVO têm tradicional parceria, de mais de duas décadas. O instituto não realiza pesquisas para partidos políticos, candidatos ou instituições financeiras. O Datafolha foi fundado em 1983 e é a marca mais conceituada do Brasil na área de pesquisas de opinião.

A diretora do Datafolha, Luciana Chong, destaca a parceira no pleito deste ano. "A pesquisa eleitoral é uma das fontes de informação para o eleitor e uma forma democrática de acesso à informação. O Datafolha se sente muito honrado em fazer parte de mais uma cobertura eleitoral para o Grupo de Comunicação O POVO e poder contar para os eleitores de Fortaleza a história dessa eleição. Serão várias fotografias ao longo do período eleitoral", projeta.



Atlas fará pesquisas em Caucaia, Juazeiro do Norte e Crato

Pesquisas sobre as eleições para prefeito nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e em Caucaia serão realizadas pelo instituto AtlasIntel, contratadas pelo Grupo de Comunicação O POVO.

Nas eleições municipais de 2020, pesquisas Atlas foram realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre e tiveram o melhor desempenho entre os institutos de pesquisa do Brasil. O resultado das votações ficaram mais próximos das estimativas do AtlasIntel que das de qualquer outro instituto no País.

O instituto teve ainda o melhor desempenho no 1º turno da eleição presidencial de 2022 e o melhor desempenho na eleição para Governo do Ceará em 2022, sinalizando possibilidade de vitória de Elmano de Freitas (PT) no 1º turno, o que se concretizou.

O AtlasIntel usa metodologia chamada Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). As pessoas que respondem à pesquisa são selecionadas durante navegação de rotina na Internet, com critério de geolocalização, em qualquer tipo de dispositivo.

O instituto aponta entre as vantagens em relação a pesquisas presenciais o fato de evitar a influência de um possível impacto psicológico resultante da interação com outra pessoa. Como não há um ser humano a quem o eleitor está respondendo diretamente, fica mais à vontade para expor seu pensamento, o mais próximo possível da situação diante da urna.

Fundador e CEO da Atlas/Intel, Andrei Roman, destaca a segurança da metodologia. "Ela também é segura do ponto de vista da segurança de dados. Ninguém pode participar mais de uma vez, cada questionário tem um token único de identificação, que é verificado pelo o nosso sistema de segurança. Então, existe todo um cuidado tanto do ponto de vista da calibragem amostral quanto da segurança de dados. Afinal, a pesquisa tem que ser precisa e é ela não pode ser manipulada por nenhuma tentativa de algum tipo de fraude", aponta Roman.

E projeta: "Não fizemos, por enquanto, pesquisas públicas em Caucaia, Juazeiro e Crato. Será a primeira vez. A gente espera que, a partir da nossa trajetória de sucesso internacionalmente, também local, a gente tenha um bom desempenho".

Podcast Jogo Político tem edições de segunda a sexta

Até o fim do período eleitoral, o podcast Jogo Político tem edições de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Jornalistas de Política do O POVO participam de um bate-papo com informações e análise sobre os acontecimentos políticos do momento.

Os episódios são transmitidos ao vivo pelo Youtube do O POVO, e são distribuídos no Spotify e outras plataformas de áudio.

O Jogo Político estreou antes das eleições de 2018 e tem tradicionalmente episódios semanais, às segundas-feiras. Nesta semana, o Jogo Político passou do episódio #300.

Jogo Político - especial eleições

Quando: de segunda a sexta-feira, às 14 horas, ao vivo

Onde: Youtube do O POVO, Spotify e outras plataformas de áudio

Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico





Novos colunistas analisarão eleições pelo Interior do Ceará

Os espaços de opinião e análise do O POVO são incrementados nestas eleições com olhares sobre a política do Interior do Ceará. Ao quadro de colunistas e articulistas, somam-se analistas que irão tratar das campanhas com olhar específico para algumas das regiões mais importantes do Ceará.

Fernando Castelo Branco e Luciano Cesário irão abordar a região do chamado Crajubar — Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha —, no Cariri, Sul do Estado. Honório Barbosa escreverá sobre Iguatu e região, no Centro-Sul.

Rodrigo Melo irá analisar a disputa em Sobral, na Zona Norte. Caucaia e Maracanaú serão objeto de análise de Emanuel Freitas.

Nas eleições de 2022, O POVO já havia recrutado time de analistas de estados do Nordeste. "A experiência de 2022, com os articulistas que convidamos para falar de temáticas eleitorais da época na perspectiva de onde observam os fatos, espalhados pelos estados do Nordeste nos quais moram, é a base do que está pensado agora para 2024, adaptado ao contexto", explicou o diretor de Opinião do O POVO, Guálter George.

"A ideia é termos textos analíticos escritos sob o calor dos fatos em municípios localizados entre os mais importantes do Ceará. A campanha de Fortaleza é importante e merece a atenção especial que acaba por receber, mas não resume, por si, o ambiente das eleições desse ano. Há um dia-a-dia da campanha em cidades como Juazeiro do Norte, Sobral, Iguatu, Caucaia e Maracanaú, citando as que estão contempladas numa fase inicial para os textos dos convidados, que um olhar mais próximo e crítico ajudará, a partir do espaço da Opinião, a cobertura que é feita no âmbito do noticiário pela editoria de Política", acrescenta Guálter.





Newsletter

Além da tradicional newsletter do O POVO, que organiza uma síntese das principais notícias do dia, O POVO lançará a newsletter das eleições, com os principais fatos sobre as eleições pelo Ceará e conteúdos dos colunistas e analistas.

Notícias pelo Whatsapp

Você também pode receber via Whatsapp notícias sobre as eleições municipais, no canal "Política Ceará" do O POVO. As mensagens chegam em uma aba separada, sem interferir nas conversas e chamadas pessoais.

Para ingressar no canal, clique aqui



O POVO News com duas edições

Com duas edições, de segunda a sexta-feira, o programa O POVO News também cobrirá as eleições municipais de 2024. A primeira edição tem início às 8 horas com informação, entrevistas e análises. A segunda edição, às 18 horas, fará o balanço das principais notícias do dia. O programa é transmitido pelo YouTube do O POVO.

Um dos apresentadores do O POVO News e editor de Política do O POVO, o jornalista Ítalo Coriolano, destaca que o programa já acompanha as movimentações desde a pré-campanha e que o objetivo é ter um quadro fixo para aprofundar a cobertura.

"A gente fez uma ampla cobertura, aprofundou os números, analisou e isso deve virar uma rotina a partir dos próximos dias. Afinal, teremos mais pesquisas e o cenário estará mais claro, ainda mais após o período das convenções partidárias. Dessa maneira, poderemos configurar em termos de pauta e de análise um quadro mais preciso do nível de competitividade, de acirramento dessas disputas, não somente em Fortaleza, mas também nas principais capitais do Nordeste e outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre", antecipa Coriolano.

Além disso, o apresentador explica que um dos objetivos de realizar as duas edições com a cobertura eleitoral é "ajudar o eleitor a formar uma opinião mais qualificada para o futuro das cidades do Brasil".

"Se uma edição não der conta de um assunto, a edição seguinte complementa e aprofunda para a gente ter uma cobertura mais ampla possível. Por isso, que essas duas edições devem dialogar e interagir para que a gente consiga dar conta dessa ampla diversidade e multiplicidade de atores envolvidos nas eleições de 2024", finaliza.