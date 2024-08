Por causa das eleições, Assembleia terá uma sessão por semana a partir de 16 de agosto

Foto: Vítor Magalhães/O POVO Anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 1º, durante a sessão de retorno dos trabalhos legislativos

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) passará a realizar apenas uma sessão plenária por semana, às terças-feiras. A medida valerá a partir de 16 de agosto, um dia após o fim do prazo para registro de candidaturas, quando se inicia o período de propaganda eleitoral.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 1º, durante a sessão de retorno dos trabalhos legislativos, após o recesso parlamentar. Segundo o presidente da Casa Legislativa, Evandro Leitão (PT), decisão se deu após reunião da Mesa Diretora e do Colégio de Líderes. "Isso ocorre historicamente, reduz-se as sessões, com a perspectiva de que deputados têm suas bases eleitorais no interior do Estado", disse Evandro.

As reuniões de Comissões Permanentes ocorrerão nas segundas-feiras, no período da tarde. Vale lembrar que as atividades de plenário seguem em formato híbrido (presencial e remoto), devido ao incêndio ocorrido no Plenário da Casa, em junho. Sessões ocorrem no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, no 6º andar do anexo II da Alece.

Deputados postulantes às eleições municipais



A Alece conta com 46 deputados titulares e outros nove suplentes. Desse total de 55 parlamentares, nove seguem com suas pré-campanhas. Dentre eles, o próprio Evandro Leitão, que concorre em Fortaleza. (colaborou Vítor Magalhães)

Confira os deputados que são pré-candidatos