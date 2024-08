Sarto repete críticas a Evandro, Wagner e André: "Covarde, capitão dos motins e excêntrico"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-08-2024: Prefeito Sarto participa da volta das atividades na Câmara Municipal de Fortaleza. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), voltou a alfinetar os seus adversários nas eleições municipais de 2024. disparando críticas a Evandro Leitão (PT), Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL). O pedetista esteve na Câmara Municipal (CMFor) para o retorno das atividades legislativas no segundo semestre.

Ele foi questionado sobre a fala de Wagner, que indagou se a postura do prefeito será "zoeiro", como nas redes sociais, ou "batendo em todos". Sarto disse que os demais candidatos o atacam e ele deu apenas uma "pancadinha de leve", além de afirmar que não contou nenhuma mentira.

"Eu acho engraçado. Esses candidatos sentam o pau em mim nas redes sociais e na hora que eu dou uma pancadinha de leve. Aliás, não falei nenhuma mentira", disse em coletiva.



Sarto chama Evandro de "candidato da covardia"

Em seguida, Sarto voltou a repetir as mesmas críticas e apelidos aos adversários que fez na convenção partidária na qual foi confirmado candidato à reeleição. Sobre Evandro, o prefeito de Fortaleza se referiu como "candidato da covardia", por não ter assinado a CPI do Narcotráfico em 2018 por alegar temor.

"O candidato da covardia está aí sem apresentar o vídeo em que atesta a sua covardia em não mostrar que disse estar com medo de assinar uma CPI", disse.



Sarto apelida Wagner como "candidato dos motins"

Em relação a Wagner, Sarto declarou ser o "candidato dos motins". "O outro candidato foi o candidato dos motins. Quem é que não sabe disso? Qual a inverdade que há nessa minha afirmação?", questionou.



Sarto diz que André Fernandes é o "candidato excêntrico"

Sobre André Fernandes, o prefeito o classificou como candidato "excêntrico" e "heterodoxo". "Vamos dizer assim. E que parece conhecer mais a anatomia humana do que as ruas de Fortaleza", completou.



Sarto é mais uma vez alvo de protestos em retorno da Câmara Municipal: "Covarde"

O retorno das atividades legislativas da CMFor, nessa quinta-feira, 1º, foi marcado mais uma vez por protestos contra Sarto, que foi vaiado, mas também aplaudido por demais presentes.

Situação semelhante ocorreu durante a retomada dos trabalhos no início do ano. Nas duas situações, o prefeito estava presente e os protestos incluíram reivindicações sobre a educação da rede pública de Fortaleza.

Nessa quinta, representantes de organizações como a Associação do Bem Estar Social do Ceará (Abemce) ocuparam as galerias da Câmara, segurando cartazes com as mensagens: “Sarto vilão é contra a educação".

Durante o pronunciamento do prefeito, os presentes nas galerias gritaram críticas como “mentiroso” e “fora, Sarto”. O gestor seguiu o pronunciamento até o fim, citando feitos do mandato na Prefeitura e dificuldades, como a gestão durante a pandemia de Covid-19.

O prefeito recebeu aplausos dos vereadores e de demais presentes na sessão. Quando as saudações terminaram, foi possível ouvir gritos de “covarde” que partiram da galeria.

Confira o momento abaixo:

Prefeito José Sarto (PDT) é chamado de "covarde" em sessão que marca retorno das atividades da Câmara de Fortaleza.



Sessão foi marcada por protestos sobre educação da rede municipal de ensino. pic.twitter.com/j5hJj6kRIy — Jogo Político (@jogopolitico) August 1, 2024

Retorno do início do ano foi marcado por sessão suspensa e agressões entre vereadores

No início do ano, um cenário semelhante, porém com ânimos mais escalonados marcaram o retorno do Legislativo Municipal e o início das atividades de 2024. Na ocasião, a sessão chegou a ser suspensa por alguns minutos devido a protestos de profissionais da educação e de outras categorias que estão na CMFor. Sarto finalizou o discurso lacrimejando.

A movimentação ainda foi marcada por agressão da vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) à vereadora Cláudia Gomes (PSDB) e ao suplente Juninho (União Brasil). As galerias, onde estavam os professores, foram esvaziadas. O prefeito voltou à tribuna, chamando a interrupção de "lamentável episódio".

A movimentação gerou uma resposta e, na época, o prefeito anunciou uma nova reunião com os profissionais da educação, quando seria feita nova proposta salarial. (colaborou Ludmyla Barros/especial para O POVO)