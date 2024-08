Vereadora Ana Paula sai do PSB 4 meses após filiação: "Para que ninguém bote amarras em mim"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,01.02.2024:Ana Paula, vereadora, durante coletiva no Retorno da Câmara de vereadores.

A vereadora Enfermeira Ana Paula anunciou nesta quinta-feira, 1º, a sua desfiliação do PSB, partido o qual migrou em abril na janela partidária, deixando o PDT. Ela é aliada do senador Cid Gomes (PSB) e foi cotada para ser a vice de Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

De acordo com interlocutores e fontes ouvidas pelo O POVO, a decisão da vereadora pegou o partido de surpresa, incluindo Cid. Ela não deverá concorrer, mas apoiar o seu marido Márcio Cruz (PCdoB) para vereador.

Ao informar sua saída, Ana Paula apontou falta de ética e compromisso do PSB e "membros do grupo político" com a sua categoria, a enfermagem. A parlamentar também destacou que gosta de ser livre em suas decisões para que "ninguém bote amarras".

"Hoje eu oficializei a minha desfiliação do PSB. Meu principal motivo é o reconhecimento da enfermagem. Eu só posso permanecer nos quadros de um partido que entenda o valor da minha categoria, da minha profissão e o quanto a minha profissão é impactante nas políticas públicas de saúde", diz em vídeo publicado nas redes sociais.

Prosseguiu: "Eu gosto muito de ser livre nas minhas decisões e minhas escolhas para que ninguém bote amarras em mim. Eu sempre colocarei em primeiro lugar a militâncias pela enfermagem e pela saúde. Qualquer um que discrimine a enfermagem não tem o meu respeito e o meu apoio. Esse é o meu motivo de saída dos quadros do PSB. Continuarei nas lutas".

Em nota, Ana Paula disse estar em um misto de tristeza e esperança, além de ter sido uma decisão ponderada cuidadosamente. "Minha desfiliação do PSB acontece pela ausência de diálogo entre os membros do grupo político e discriminação contra a classe da enfermagem", disse.