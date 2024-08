Ao lado de PDT e União, Emília Pessoa é oficializada em Caucaia com mãe de Deuzinho como vice

Foto: Reprodução/Instagram PSDB Emília foi oficialmente lançada como candidata de um blocão de oposição, incluindo siglas como PDT, União Brasil e PSDB

A deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) foi oficializada nessa sexta-feira, 2, como candidata na disputa pela Prefeitura de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Estado. Ao lado dela, seguirão o PDT e o União Brasil, além do PP, que indicou a vice na chapa da tucana. O nome é Célia Oliveira (PP), mãe de Deuzinho Filho, vice-prefeito do município, que era pré-candidato, mas, na reta final, decidiu apoiar o nome da tucana.

A convenção reuniu forças da oposição no Estado como o pré-candidato em Fortaleza, e presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, o coordenador de sua campanha, o deputado federal Danilo Forte (União Brasil), além de nomes do PDT, como os deputados estaduais Queiroz Filho e Antônio Henrique. Do PSDB, o presidente estadual e vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista compareceu. O ex-senador Tasso Jereissati enviou um vídeo em apoio.

Emília destacou que sua indicação surgiu de uma “capacidade de dialogar com diversos pensamentos”. “Onde diversos líderes políticos conseguiram alcançar uma fatia no meu coração, no meu propósito que eu venho lutando todos os dias que é um só, que é devolver a dignidade do meu povo de Caucaia”, disse.

Além da lideranças do palco, Emília agradeceu ao deputado federal AJ Albuquerque (PP), presidente estadual do PP. "Agradecer ao PP que me colocou nas mãos, através do AJ Albuquerque, um tesouro para poder dizer, dona Célia, que as mulheres estão prontas", ressaltou.

As demais falas do evento deram indícios do tom da campanha, citando que Emília é nascida no município e que não iria “trair” a oposição. Os discursos, ao mesmo tempo, exaltavam o histórico da deputada no município e alfinetavam a mudança de grupo político do atual prefeito Vitor Valim (PSB), que foi eleito pela oposição, mas deu uma guinada, aderindo ainda ao governo de Camilo Santana (PT).

Wagner ressaltou que o apoio ao nome de Emília e uma vitória em Caucaia, em Fortaleza, com ele, e, em Maracanaú, com a reeleição de Roberto Pessoa (União Brasil), haveria a possibilidade de uma integração entre grandes municípios do Estado.

“Pela primeira vez na história da Região Metropolitana a gente vai ter políticas públicas construídas entre os três prefeitos das maiores cidades dessa região para que a gente possa trazer para Caucaia o que o Roberto levou para Maracanaú”, afirmou.

Assim, como outros nomes, Wagner também disse que foi “enganado” em menção a Valim. “O Danilo foi muito feliz (quando disse), infelizmente, nós fomos enganados em 2020. No primeiro momento de governo do atual prefeito, todos nós fomos traídos. Foram traídos os políticos que apoiaram o prefeito, mas o mais traído foi o povo de Caucaia que esperava um prefeito que trabalhasse pelo município”, disse ainda.

Em discurso emocionado, Deuzinho disse estar “entregando seu maior tesouro”, sua mãe, para ser a vice na chapa da deputada para “salvar Caucaia”. Ele e o prefeito tiveram quase dois anos de desavenças, troca de acusações e até investidas na Justiça.

“Esses que vieram aqui e nos enganaram, eu não tenho medo de falar, eu tenho coragem de dizer. Eu desafio a esses frouxos que estão ai do outro lado que venham tentar conter essas duas mulheres. Estaremos na frente defendendo, eu, Roberto Pessoa, Zé Gerardo (ex-prefeito, filiado ao PDT), o Capitão Wagner, o Tasso, o Élcio”, bradou.