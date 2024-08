Caucaia: Após indefinição, MDB indica vice de Naumi; escolhida é filha de Tanilo

Foto: Divulgação/assessoria Naumi Amorim EX-PREFEITO Naumi Amorim e a candidata a vice, Priscila Menezes

O MDB definiu a sua posição nas eleições municipais de Caucaia e irá apoiar Naumi Amorim (PSD). O partido também indicará a vice do pré-candidato, sendo escolhida Priscila Menezes, filha do presidente da Câmara Municipal, Tanilo Menezes. Ela foi vereadora e é presidente do partido no município.

O acordo foi confirmado por lideranças do próprio MDB ao O POVO nesta sexta-feira, 2. O anúncio oficial será feito durante as convenções que ocorrem neste fim de semana. Com isso, o MDB é o terceiro partido que deixa a base de apoio a Waldemir Catanho (PT) e passa ao ex-prefeito Naumi. PMB e Avante também fizeram o movimento.

Naumi, ainda conta com apoio do Podemos, PRD e DC. Com Catanho estão Agir, PCdoB, PV, Psol, Rede, Republicanos e Solidariedade. A oposição lançou um bloco de alianças encabeçado por Emília Pessoa (PSDB) que conta com PDT, PP, União Brasil. O bolsonarista Coronel Aginaldo (PL) irá de chapa pura.

Priscila é presidente do MDB em Caucaia. Foi vereadora de 2017 a 2021, quando foi presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, da Comissão de Justiça e Redação e 2ª secretária da Mesa Diretora.

A convenção que confirmará a candidatura de Naumi Amorim será realizada no próximo domingo, 4, às 16 horas, mesmo horário em que o PT fará o lançamento oficial de Catanho.

MDB em Caucaia: lançou Tanilo, sinalizou apoio a Catanho e flertou com oposição

O partido presidido no Ceará pelo deputado federal Eunício Oliveira passou por indefinições durante a pré-campanha sobre como atuará na eleição majoritária em Caucaia. De início, Tanilo foi lançado como postulante ao cargo de prefeito, tese defendida pelo ex-senador, mas depois o MDB sinalizou apoio a Catanho.

O vereador inclusive apareceu em várias postagens ao lado do pré-candidato petista, chegando até a ser cotado para compor como vice. A vaga ficou com Vanderlan Alves (Republicanos). Em julho, a sigla emedebista ainda analisava três opções; Tanilo candidato à prefeitura, o ex-prefeito Washington Góis ser alçado ao posto ou formar apoio para o Catanho.

Tanilo Menezes ainda chegou a manter conversas com o ex-prefeito Zé Gerardo Arruda (PDT) para compor bloco de aliança oposicionista que engloba o vice-prefeito Deuzinho Filho (União) e tem como cabeça a deputada estadual Emília Pessoa.

Na Câmara Municipal de Caucaia, Tanilo é aliado de Vitor Valim (PSB), atual prefeito e que não irá disputar à reeleição. O gestor apoia a candidatura de Catanho.