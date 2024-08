Eleição em Fortaleza: UP retira pré-candidatura para apoiar Técio, do Psol, a prefeito

Foto: Guilherme Gonsalves Haroldo Neto fala na conbvenção da UP

Em convenção na noite dessa sexta-feira, 2, a Unidade Popular (UP) retirou a pré-candidatura de Haroldo Neto a prefeito de Fortaleza. Em encontro no auditório do Curso de História da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Centro de Humanidades II, bairro Benfica, o partido decidiu apoiar a pré-candidatura de Técio Nunes (Psol).

Foto: Ludmyla Barros/especial para O POVO TÉCIO Nunes, pré-candidato do Psol, comanda reuniões para definir plano

A convenção do Psol para oficializar Técio será realizada no domingo, 4. no teatro São José, às 10 horas. A chapa terá Cindy Carvalho (Rede) como vice.



Na resolução do diretório municipal da UP para a retirada da pré-candidatura, consta que precisam combater "com melhores condições de unidade política nas ruas da cidade" e também "apresentar com maior e melhor estrutura as propostas e denúncias" do partido que foram aprovados pelo diretório nacional.

"Apoiar a candidatura do Técio Nunes permitirá ao nosso partido condições de divulgações e ideias de programa partidária em maior escala e amplitude. Já que este irá demarcar um campo de luta democrática antifacista e socialista", consta.

Com a decisão, a UP terá duas candidaturas a vereador, uma com Haroldo Neto e a chapa coletiva "Somos Preta Simoa".



Haroldo destacou que a decisão de apoiar a candidatura do Psol permitirá que o seu partido tenha mais "voz" e também chegar em mais pessoas. Ele também destacou a necessidade de fazer uma campanha de filiação e que consiga criar um núcleo da UP em "cada bairro" de Fortaleza.

"Para que a gente possa organizar o povo em cada bairro e chamar o povo para lutar e reivindicar os seus direitos. A luta não se resume ao processo eleitoral. Ela é principalmente no dia a dia chamando o povo para construir junto com a gente", declarou o agora candidato a vereador.