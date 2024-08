Em evento com Lula, ministros atacam Bolsonaro por comentário sobre Nordeste ser a "pior região"

Foto: FÁBIO LIMA/O POVO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante

Em solenidade no Porto do Pecém, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira, 2, ministros nordestinos bateram duramente no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre ter se referido ao Nordeste como "pior região em todos os aspectos que você possa imaginar".

"Na semana passada, o ex-presidente da República colocou que a região do Nordeste é a pior do Brasil em todos os aspectos. Isso é um grande desrespeito ao povo nordestino", disse o ministro dos Portos e Aeroportos, o pernambucano Silvio Costa Filho. "Porque se tem um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo que é parte da solução do Brasil, é o povo nordestino", acrescentou.

"Quando ele coloca que o Nordeste tem os piores indicadores e piores aspectos, ele devia lembrar do Estado do Ceará, que hoje é uma referência da educação brasileira", disse o ministro.

A seguir, com ainda mais ênfase, o ministro dos Transportes, o alagoano Renan Filho (MDB), respondeu a Bolsonaro antes mesmo de saudar os presentes. "Bolsonaro desrespeitou o nordestino. Também me senti desrespeitado", afirmou.

"Antes de mais nada, é desconhecer a região", disse sobre a fala do ex-presidente. "Por isso deixou quatro anos a obra da Transnordestina parada. Foi por isso que o Estado do Ceará talvez seja um dos únicos estados do Brasil que não tem as suas rodovias que dão acesso a Fortaleza duplicadas. Foi por isso que ele não garantiu a conclusão do Anel Viário de Fortaleza, na BR-020, deixou a obra parada. Foi por isso que ele promoveu, quando Camilo Santana foi governador, e foi sem dúvida alguma, um dos maiores governadores da história do Ceará, ele atacou esse Estado, para impedir e travar o desenvolvimento daqui", pontuou Renan.

"Como nordestino, eu fui atacado", disse ainda.

A fala de Bolsonaro

Em entrevista à TV Pampa, afiliada da RedeTV! no Rio Grande do Sul, na sexta-feira passada, 26, Bolsonaro falou: "Se a Kamala (Harris, vice-presidente dos EUA e pré-candidata à Casa Branca) estivesse no Brasil, ela estaria no Psol, ela é de esquerda. Estive três meses nos Estados Unidos e eu vi que há um fluxo migratório de pessoas democratas para [estados] republicanos. Democrata é o pessoal de esquerda. Como há um fluxo migratório no Brasil do Nordeste para cá [Sul] ou para Sudeste e até para o Centro-Oeste. Ou seja, o Nordeste, que tinha que ser a melhor região do Brasil, o PT domina há mais de 20 anos, é a pior região em todos os aspectos que você possa imaginar. Não consigo entender se vem um nordestino para cá, para o Rio Grande do Sul, saiu de lá [do Nordeste] por falta de oportunidade e vir para cá votar no PT, PCdoB, Psol Isso aí tem que ser estudado esse cidadão aí”, disse Bolsonaro.