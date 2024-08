Fortaleza: André Fernandes é oficializado candidato e critica acordos 'por trás dos panos'

Foto: Reprodução Instagram André Fernandes André Fernandes, candidato do PL, e sua vice, Alcyvania Pinheiro

O deputado federal André Fernandes (PL) foi oficializado na noite dessa sexta-feira, 2, candidato a prefeito de Fortaleza. O partido também oficializou em convenção os 44 candidatos a vereador da Capital.

Fernandes disputará em chapa pura, tendo como vice Alcyvania Pinheiro (PL). No lançamento, o candidato falou em renovação e rejeitou fazer acordos de bastidor. Houve muitas negociações entre PL, União Brasil e Novo na tentativa de reduzir o número de postulantes da direita em Fortaleza.

"A candidatura que vem para mostrar de fato o que é renovação na nossa política. Não adiantaria nada eu dizer que quero renovar, mas fazendo por trás dos panos, nos bastidores, os mesmos acordos políticos sujos, no final das contas, sempre loteando espaço público. O povo que paga imposto, que paga taxa, sofrendo. E os políticos que fingem brigar, na verdade, sempre estão ali tomando coquetel e comemorando juntos", disse no evento.

Foto: Guilherme Gonsalves André Fernandes com os pais

Sobre a escolha da vice, ele afirmou que foi procurado por partidos e empresários interessados, mas optou pela chapa pura. "Não tenha dúvida que partidos nos procuraram, não tenha dúvida que grandes empresários também chegaram a procurar. Mas isso não era critério, a gente precisa de pessoas boas, pessoas qualificadas, por isso a nossa escolha". Questionado sobre quem foram os empresários, ele respondeu: "Não, não vou citar nomes, não vou dar essa abertura para a imprensa".

Ele ressaltou ainda ter convicção na vitória. Questionado sobre o porquê, respondeu: "Nossa candidatura é a única que mostra diferença".

O PL realizou convenção partidária "fechada" para o público, no Café Viriato, localizado no bairro Dionísio Torres. André alegou precaução e o evento sendo desta forma para evitar "problemas com a Justiça Eleitoral". Há algumas semanas ele foi multado por propaganda antecipada devido ato realizado em abril, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no Ginásio Paulo Sarasate, na capital cearense.

Sem responder às críticas dos adversários

O candidato evitou responder a comentários de Capitão Wagner (União Brasil), do prefeito José Sarto (PDT) e do deputado federal petista José Guimarães. "Do lado do PT, Guimarães disse que estava doido para enfrentar o bolsonarista. Eu ignorei. Sarto me chamou de filhote de Bolsonaro, fez zombaria com a minha cara e disse que eu não conhecia Fortaleza, eu ignorei. Capitão Wagner me chamou de poste do Bolsonaro, eu também ignorei. Sabe porque eu não ignorei? Porque eu não vou entrar em briga pessoal, vou apresentar nossas propostas e nossos projetos. E eu estou doido para apresentar”.

Quando Bolsonaro virá?

André Fernandes afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitará Fortaleza e participará da campanha na primeira semana. "Tudo indica que dia 16", afirmou.

Carmelo diz que papel do André é "libertar" Fortaleza

Presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto afirmou que o papel de André é o de "libertar" Fortaleza e se mostrou confiante na vitória do correligionário e dos vereadores. Além disso, o parlamentar elogiou a Alcyvania como vice.

"O papel do André Fernandes é libertar Fortaleza. Vencer essa eleição e devolver a dignidade do nosso povo", afirmou Carmelo.

"Eu estou muito confiante que o André, a vice Alcyvania que é uma mulher muito preparada, carismática que tem Deus no coração, não tenho dúvida que vai fazer um grande trabalho nessa caminhada. E toda a nossa chapa de vereadores. E não tenho dúvidas que nós vamos fazer uma grande bancada que vai surpreender a todos e fazer um grande trabalho por Fortaleza", completou.