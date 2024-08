Izolda anuncia petista histórico na vice e mantém aliança entre grupo de Cid e Ivo com partido

Foto: Reprodução/Instagram Izolda Cela Izolda anunciou o presidente do PT de Sobral como seu vice na disputa pelo município

A candidata a prefeitura de Sobral e ex-governadora, Izolda Cela (PSB), anunciou o professor Paulo Flor (PT) como o vice de sua chapa na disputa da sucessão de Ivo Gomes (PSB). Com o movimento, os irmãos Ferreira Gomes mantêm a aliança histórica com o PT em Sobral.

O anúncio nessa sexta-feira, 2, poucas horas antes da convenção que confirmou a candidatura de Izolda. Paulo é filiado histórico do PT, na sigla desde 1986. Há oito anos ele está como presidente municipal do PT de Sobral.

Por três meses, ele assumiu o cargo de vereador na Câmara do município. Em 2012, a convite do prefeito Veveu Arruda, marido de Izolda, assumiu a Ouvidoria do Município de Sobral.

A atual vice-prefeita Christianne Coelho (PT) ensaiou uma pré-candidatura pelo partido, mas não vingou, diante do PT reafirmar o desejo de seguir junto do senador Cid Gomes (PSB) e seu irmão, Ivo, atual prefeito.

A manutenção da aliança foi apontada por Izolda. "Paulo é do Partido do presidente Lula, do governador Elmano e do ministro Camilo, parceiros importantes do nosso projeto", ressaltou. Segundo ela, ser pré-candidata da "querida Sobral" é "um grande desafio e uma enorme responsabilidade".

"Aqui começamos um projeto coletivo sonhador e responsável: fazer da nossa cidade um lugar especial, onde as políticas públicas fossem voltadas para servir à população, garantindo direitos e uma vida digna aos sobralenses", exaltou ela, em publicação nas redes sociais.



Izolda foi vice de Camilo Santana (PT) no Governo do Ceará, assumiu como chefe do Executivo estadual quando ele saiu para disputar o cargo de senador e foi a número 2 do Ministério da Educação sob a gestão do petista.

"Aliados de primeira hora, o PT esteve conosco desde o início, e ajudou a construir o que Sobral é hoje, juntamente com os outros partidos que integraram esta Aliança", disse. Ela também fez acenos ao seu anunciado como vice: "Nascido na Rua do Meio, no Alto do Cristo, Paulo tem uma história digna de superação e de valorização das suas raízes. Uma vida reta, inteiramente dedicada ao serviço público em nossa cidade. Com ele, nossa aliança vai continuar firme, baseada na crença no trabalho sério e no amor pelo povo de Sobral".