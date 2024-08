Luizianne e Evandro no palanque de Catanho em Caucaia

Foto: Fabio Lima Evandro Leitão e Luizianne Lins na convenção de Waldemir Catanho

Um dos destaques da convenção que homologou a candidatura de Waldemir Catanho como candidato à prefeitura de Caucaia, ontem, foi a presença da deputada federal Luizianne Lins, do PT, uma das principais apoiadoras dela, e do candidato em Fortaleza, Evandro Leitão.

Luizianne tentou ser a candidata petista e disputou a indicação com Leitão, filiado à legenda recentemente para, exatamente, representá-la na disputa. A parlamentar, que é ex-prefeita de Fortaleza, ainda não decidiu se ajudará na campanha do correligionário.

Os dois políticos, na verdade, não se encontravam desde a conclusão da disputa interna no PT. Lembrando-se que desde a conclusão do processo no qual Evandro foi escolhido candidato a prefeito Luizianne tem adotado uma postura silenciosa. Recentemente, lançou um novo grupo dentro do partido, como uma espécie de manifestação de desagrado com o resultado da consulta interna que a derrotou.

Waldemir Catanho é um dos mais fieis aliados de Luizianne e a escolha de seu nome ser candidato em Caucaia está sendo entendido como uma espécie de "compensação" à parlamentar. Nos dois mandatos dela como prefeita ele ocupava o cargo estratégico de articulador político e era apontado como um dos assessores mais próximos ela.

Luizianne usa a situação em Caucaia para manter distância das discussões estratégicas sobre Fortaleza. No evento de ontem, ela e Evandro Leitão até citaram-se mutuamente nos discursos, mas de maneira apenas formal e protocolar. De qualquer forma, um primeiro gesto público de aproximação mútua. (GG)