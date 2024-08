Psol homologa canditatura de Técio Nunes e vice reclama que '"só homem disputa prefeitura de Fortaleza"

Foto: Divulgação/Psol Técio Nunes, candidato do Psol a prefeito de Fortaleza

A federação A federação Psol-Rede realiza convenção na manhã deste domingo, 4, em Fortaleza, para oficializar a chapa formada por Técio Nunes (Psol) candidato a governador e Cindy Carvalho (Rede) na vice. O evento ocorre sob impacto da notícia, dada por Cindy, da morte do pré-candidato a vereador Wellington Mesquita.



Muito emocionada ao discursar, Cindy mencionou ter sido questionada sobre a ausência de mulheres nas fotos no painel do palco da convenção, onde há imagens de personagens como Karl Marx e Che Guevara. Cindy se lançou pré-candidata a prefeita, mas, como o Psol tem maioria na federação, Técio foi escolhido e ela ficou como vice.



"Não esperem que eu seja coadjuvante de nada", afirmou Cindy. Ela disse que questionou à direção nacional pelo fato de todas as candidaturas a prefeito em Fortaleza serem homens. "Eu entendo e respeito totalmente a federação. Eu questiono a federação também. Porque eu disse: 'Vamos eleger uma mulher. Porque só tem homem", afirmou a candidata vice.

"Porque homem por homem a gente já está vendo vários", acrescentou. "Porque,no final das contas, se a gente não se unir, eles não estão nem aí pra gente", disse se dirigindo às mulheres. Em seguida, ela se retirou paradar encaminhamentos sobre o falecimento de Wellington.Técio fez um discurso de união e apontou que a homolação da candidatura "encerra" muito debate interno e a defesa agora é de "poder para o povo". "Eu fui um pré-candidato que rodou mais de 20 comunidades aqui de Fortaleza, escutando as pessoas, colhendo ideias para transformar a nossa cidade a partir da perspectiva daqueles que mais precisam dessas mudanças o nosso povo da periferia de fortaleza", ressaltou.



E seguiu: "Nós queremos no final das contas construir o poder popular o poder do nosso povo e é por isso, que se a gente ganhar a prefeitura de Fortaleza, nós vamos



Presidente do partido no Ceará, Alexandre Uchoa, ressaltou que o partido também foca na eleição de vereadores, projetando a permanência de Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar e a ampliação com outras cadeiras. Ele cita um cenário conservador e que, assim, o partido faz "resistência".