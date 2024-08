Roberto Pessoa mostra palanque forte em Maracanaú e anuncia vice

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-07-2024: Ato de União por Maracanaú, com presenças do prefeito, Roberto Pessoa, do vereador Júlio César, ex prefeito Júlio César, e dos deputados federais Luiz Gastão e Fernanda Pessoa reafirmando o compromisso com o futuro de Maracanaú. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), escolheu o ex-secretário de Gestão, Orçamento e Finanças, Gerson Cecchini, como candidato a vice-prefeito na campanha de reeleição. As candidaturas foram oficializadas em convenção ontem.

Pessoa concorre com apoio de ampla aliança, que inclui partidos de esquerda. No palanque, estavam o deputado Júlio César Filho, o Julinho (PT), que antes brigou para se lançar candidato. Também estiveram por lá o deputado federal José Airton Cirilo (PT), o ex-senador Inácio Arruda (PCdoB) e a vice-governadora, Jade Romero (MDB).

Do espectro da direita, compareceram o deputado federal Danilo Forte e o ex-governador Lúcio Alcântara, ambos do União Brasil. Já o correligionário Capitão Wagner (União Brasil) não participou do evento. Ele foi secretário municipal da Saúde nesse mandato de Roberto Pessoa.

Outro ausente foi o deputado estadual Firmo Camurça (União Brasil), ex-prefeito de Maracanaú e, também, ex-vice-prefeito nas primeiras gestões de Pessoa. O prefeito, inclusive, disse que se incomodou com a ausência do "grande amigo" Firmo Camurça, mas ponderou que a "fila anda". Ele era um dos cotados para vice, mas acabou preterido.

Em coletiva de imprensa, o candidato a vice Gerson contou que trabalha com Pessoa há 26 anos. "Sempre ao lado dele e, neste momento, era um sonho meu. Além de ser técnico da parte mais burocrática da Prefeitura, mas era um sonho que eu fizesse parte de uma chapa para que a gente possa fazer ainda mais por Maracanaú", contou.

O deputado Julio Cesar Filho reforçou, em entrevista coletiva, que a convenção tinha como marca "a união em prol de Maracanaú". "Neste palanque, nós temos vários ex-prefeitos e toda a história do município. Todos unidos deixando algumas diferenças do passado para trás e, agora, vamos nos dedicar naquilo que nos converge, que é o bem-estar da população maracanauense".

Ainda na noite de ontem, Firmo Camurça divulgou nota oficial na qual confirma ter faltado à convenção por discordar do processo de escolha do vice. No entanto, destacou os 20 anos de convivência com Roberto Pessoa para informar que mantém os compromissos com seu grupo político e que seguirá votando na Assembleia em acordo com as orientações dele. "Continuarei a lutar pelos princípios e valores que sempre defendi, com lealdade e espírito público", finalizou.