Aliados em Fortaleza, partidos da base de Elmano disputarão entre si em Caucaia

O último fim de semana de convenções partidárias registrou movimentação intensa e de destaque em municípios-chave do Ceará. No último domingo, 4, em Caucaia, foram lançadas candidaturas de representantes de partidos que compõem a base do governador Elmano de Freitas (PT). Unidos na Capital, algumas siglas se colocam de lados opostos no segundo maior colégio eleitoral do Estado, gerando disputa entre nomes do PT, PSD, Republicanos e MDB.



No último domingo, 4, o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) foi oficializado como candidato a prefeito de Caucaia. Compõe a chapa com ele Priscila Menezes (MDB), filha do presidente da Câmara de vereadores, Tanilo Menezes (MDB). PSD e MDB compõem o arco de alianças que sustenta a base de Elmano no âmbito estadual. As siglas marcham juntas com o PT em Fortaleza, em torno da candidatura de Evandro Leitão.

A candidatura de Naumi é uma das que se opõem ao candidato do PT, Waldemir Catanho, que é apoiado pelo atual gestor Vitor Valim (PSB). Catanho foi oficializado candidato também no domingo, 4, em chapa que conta com o vereador Vanderlan Alves (Republicanos) na vice. Com a desistência de Valim de concorrer à reeleição, o PSB passou a apoiar o nome do PT no município e o Republicanos é outro dos partidos da base.

Na convenção de Naumi, o presidente do PSD Ceará, ex-vice-governador Domingos Filho, discursou em favor do correligionário e fez críticas à atual gestão do prefeito Valim. Ele ressaltou ainda que Caucaia é “prioridade” para o PSD Ceará, pelo simbolismo e importância política e estratégica da cidade.

“Caucaia hoje está sofrendo com uma administração desastrosa, que não cuida das pessoas, que todos os seus serviços estão desmantelados. (Naumi) vai precisar de muito apoio da população, do partido e de recursos para conseguir restaurar. Quero dizer a você, Naumi, que apoio não vai faltar. Temos um time de três deputados federais”, ressaltou.

O dirigente partidário também cumprimentou o deputado estadual David Durand (Republicanos) que estava na convenção de Naumi, mesmo seu partido tendo a vice na chapa do PT. Mais um destaque de que aliados levam em consideração relações próximas acima de alianças puramente partidárias.

No mesmo domingo, 4, Waldemir Catanho era oficializado candidato à Prefeitura de Caucaia, tendo Vanderlan Alves como vice. O evento contou com a presença de lideranças do PT como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas, a deputada federal Luizianne Lins, o líder do Governo Lula, José Guimarães, Vitor Valim e Evandro Leitão.

Catanho exaltou as gestões de Valim e Luizianne, afirmando serem as "melhores da história" de Caucaia e Fortaleza, respectivamente. Além disso, o petista também apontou a parceria com o governo estadual e federal do grupo político como trunfo para sua gestão, como um ponto positivo a seu favor. A questão também foi abordada por outros petistas, que tem repetido o discurso em outros municípios do Ceará.



Com informações de Guilherme Gonsalves