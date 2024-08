Edson Sá escolhe sobrinha de Chiquinho Feitosa como vice: ‘Disputar contra oligarquia’

Foto: Samuel Setubal EDSON Sá e Paula Feitosa, ambos do Republicanos, compõem chapa de oposição no Eusébio

Ex-prefeito do Eusébio e também de Aquiraz, Edson Sá escolheu a arquiteta Paula Feitosa, ambos do Republicanos, como vice na chapa que oficializou a sua candidatura a prefeito do Eusébio. Ela é sobrinha do ex-senador Chiquinho Feitosa, presidente do partido no Ceará.

A convenção partidária que confirmou a chapa pura ocorreu na noite desta segunda-feira, 5, na Câmara Municipal. Segundo Sá, a composição é apoiada pelos partidos PT, PSD e PSB. No evento, também era possível identificar pessoas do PCdoB.

"Me propus a voltar a ser prefeito, porque a cidade está abandonada. Embora tenha crescido, muita gente pensa que é só esse paraíso dos condomínios, mas na periferia é uma tristeza", disse ao O POVO.

Durante o discurso, Sá foi mais incisivo e teceu duras críticas à gestão de Acilon Gonçalves (PL), que lançou o também ex-prefeito José Arimatea Lima Barros Júnior, conhecido como Dr. Júnior (PRD), para tentar sucedê-lo.

“Nós somos pequenos, mas somos pequenos guerreiros e vamos vencer essa luta. Nós vamos disputar uma eleição com uma oligarquia que se instalou nesse Eusébio ao longo de 20 anos. Uma oligarquia que o prefeito não tem um projeto para a sua cidade, tem um projeto para a família dele. O filho dele é prefeito de Aquiraz, a mulher é deputada. Em Pindoretama, tem o prefeito que faz parte do grupo político dele, tem o de Beberibe também”, colocou Edson.

Sá, por sua vez, foi três vezes prefeito de Eusébio, sendo o primeiro gestor do município, eleito em 1988, um ano após a emancipação política. Na época não era possível reeleição, permitida apenas a partir de 1997. Sá voltou a ser eleito em 1996 e foi reeleito em 2000.

O hoje candidato do Republicanos também já governou Aquiraz em dois mandatos, entre 2009 e 2012 e de 2017 a 2020. Na última eleição, perdeu para Bruno Gonçalves (PL), filho de Acilon, que tentará a reeleição.

Acilon, por sua vez, assumiu o Executivo municipal de Eusébio em 2004, sendo reeleito em 2008, e novamente seguindo o caminho em 2016 e 2020, estando agora no fim do quarto mandato. Em março deste ano, ele cogitou concorrer a vereador de Fortaleza, porém desistiu de disputar uma cadeira na Câmara Municipal da Capital e resolveu apoiar a nora, Carla Ibiapina, primeira-dama de Aquiraz. O fato também foi tema do discurso de Edson.

“E achando pouco, que eu nunca, sinceramente, o quanto é a audácia, a falta de respeito ao povo do Eusébio e de Aquiraz, [Acilon] vai lançar a primeira-dama de Aquiraz a vereadora em Fortaleza. Isso é um caso inusitado. Ontem eu disse na convenção do Jair: ou o prefeito quer se ver livre da primeira-dama ou, então, ela tem muito ódio do povo de Aquiraz. Eu acho que a segunda opção é a mais palpável”, disse Sá.

Presidente da Câmara Municipal, Jair Silva (PT) é candidato pela oposição em Aquiraz, apoiado por Edson contra a tentativa de reeleição de Bruno.