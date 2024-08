George Lima confirma candidatura e explica disputa em Fortaleza: "Vem eleições futuras"

Foto: Samuel Setubal GEORGE Lima e Rachel Girão, os candidatos a prefeito e vice pelo Solidariedade

O ex-deputado estadual George Lima comandou convenção partidária do Solidariedade nesta segunda-feira, 5, último dia do prazo legal para a realização desse tipo de evento. A expectativa era que o partido seguisse com Evandro Leitão (PT) na disputa em Fortaleza, mas o parlamentar confirmou a intenção de seguir como candidato à Prefeitura, ao lado da advogada Rachel Girão, da mesma sigla. A decisão foi para "marcar território" com pensamento em "eleições futuras".

"A gente vem analisando com calma e o partido tinha essa condição de lançar um candidato à majoritária. Porque nós não lançamos, não fizemos base para uma candidatura de vereador. A gente não montou chapa. A chapa que a gente vinha montando foi desfeita e o partido ficar de fora de uma eleição é muito ruim para nossa continuidade na política. Vem aí as eleições futuras e a gente resolveu marcar território lançando candidatura", destacou George ao O POVO.

Ele explicou que, desde o início do ano, vinha dialogando com nomes para disputar vagas no Legislativo, mas a investida não deu certo e os eventuais candidatos migraram para o Progressistas. "Por escolha dos candidatos eles foram para o PP. Um consenso, a gente também aceitou isso de uma maneira bem republicana, bem tranquila, mas o partido ficar sem chapa de vereadores e sem candidatura a prefeito ficaria um vácuo muito grande nessa eleição", disse.

George Lima é presidente do Solidariedade Ceará, tendo sido anunciado em janeiro deste ano. Na época, recebeu as bênçãos do senador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em um movimento que levou a sigla para a base de Elmano de Freitas (PT).

O atual presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa, e o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, foram os responsáveis por fazer a articulação do partido para a base do governador. A sede do Solidariedade, na qual houve o lançamento da candidatura, é fica na sala ao lado da sede do Republicanos, no mesmo edifício comercial na Aldeota.

George reconhece um cenário "quase impossível" diante da falta de apoios, mas ressalta: "Não foi isso que me fez desistir certo porque na campanha a gente tem uma oportunidade de conviver com as pessoas de aprender com as pessoas".