Após convenções, sessão na Alece é marcada por discursos sobre eleições

Foto: Junior Pio/Alece SESSÃO dessa terça na Alece foi a primeira após as convenções partidárias

A sessão plenária desta terça-feira, 6, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), um dia após o fim do prazo das convenções partidárias, contou com discursos de deputados sobre às eleições municipais de outubro.

De Assis destaca força do PT

O líder do PT na Casa, De Assis Diniz, elencou agendas do partido no interior ao longo dos últimos meses e a homologação de candidaturas de prefeitos e vereadores pela sigla. "O modo petista de governar, baseado na priorização do social, na geração de emprego e distribuição igualitária de renda, na justiça, na paz e no amor, deve ser repercutido em todos os lugares”, disse.

De Assis ainda destacou que o PT é a principal força política na base estadual e o partido se preparou para disputar prefeituras nas principais cidades cearenses com os apoios do governador Elmano de Freitas, do ministro da Educação, Camilo Santana e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além disso, o deputado ressaltou a importância de Fortaleza para o partido nas eleições com a candidatura de Evandro Leitão, presidente da Alece apontando que as alianças fazem com que o parlamentar já "nasça forte" para vencer a disputa.

Lucinildo critica Roberto Pessoa

O deputado estadual e candidato à prefeitura de Maracanaú, Lucinildo Frota (PDT) usou a tribuna para criticar o atual prefeito Roberto Pessoa (União Brasil). O parlamentar afirmou ser possível derrotá-lo e acusou o gestor de tentar transformar o município em uma "ditadura".

"O maracanauense ainda está na ilusão de que é impossível ganhar do Roberto. Maracanauense, acredite. Se está tudo bem, continue. Mas se você quer mudar, escolha qualquer um dos candidatos, mas não dá para aceitar, eu como maracanauense, conviver com essa realidade. Hoje em Maracanaú está se transformando em uma ditadura", afirmou.



Lucinildo citou a tentativa de retirada do título de eleitor da deputada e candidata Dra. Silvana (PL) e as candidaturas do PT e PSD que também seguiram para apoiar Roberto Pessoa. O deputado ainda falou do fato de Firmo Camurça (União Brasil) não ter sido escolhido. O pedetista ironizou e afirmou que o prefeito deixou "a noiva esperando no altar".

"Para continuar o seu projeto político de poder, ele simplesmente deixou a noiva esperando no altar. O prefeito não satisfeito de ter humilhado o deputado Firmo ainda diz umas frases 'a fila anda'. Deputado, diga ao prefeito Roberto Pessoa que a fila tem que andar é pra ele. Ele não mora em Maracanaú, ele não conhece a realidade de Maracanaú", completou.



Antônio Henrique faz alerta

Após as falas de De Assis e Lucinildo, Antônio Henrique (PDT) se pronunciou para destacar que os parlamentares devem ter cuidado ao discursarem na Alece para não extrapolarem os limites da lei eleitoral.

"Nós estamos em uma casa legislativa e nós estamos em um período eleitoral. Então é muito importante que nós tenhamos cuidado para que nós não venhamos infirigir a lei eleitoral fazendo qualquer tipo de propaganda ou campanha", disse.