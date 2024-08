Com filhos rompidos, Zezinho Albuquerque sobe no palanque de Aline em Massapê

Foto: Reprodução / Instagram / Aline Albuquerque ALINE e Zezinho durante convenção que oficializou candidatura da prefeita à reeleição

O racha envolvendo a família Albuquerque em Massapê, a 248,93 km de Fortaleza, continua produzindo disputas com direito a palanques opostos no município. Secretário das Cidades e deputado estadual licenciado, Zezinho Albuquerque (PP) subiu no palanque da filha e prefeita da cidade, Aline Albuquerque (Republicanos), que oficializou candidatura à reeleição na última semana.

No evento, Zezinho apareceu ao lado da filha, que discursou para apoiadores que prestigiavam a convenção. "Temos muito o que mostrar. Muito foi feito, mas quero fazer muito mais por Massapê", destacou a prefeita que, embora tenha apoio do pai, é rompida com o irmão, o deputado federal AJ Albuquerque (PP).

Neste ano, AJ apoia o candidato de oposição, Ozires Pontes (PSDB). No fim de semana, AJ participou da convenção que oficializou a candidatura e reforçou seu apoio ao opositor da irmã. "Quero reafirmar que ele (Ozires) pode contar com meu apoio em Brasília para assegurar o desenvolvimento que Massapê tanto precisa. Jamais vou deixar de lutar pelos mais humildes da minha cidade", destacou o deputado.

Rompimento

Irmãos e lideranças políticas da região, AJ e Aline racharam, assim como o grupo político, e agora seguem rumos distintos. Ele, deputado federal, e ela, prefeita de Massapê, estão rompidos politicamente. O embate familiar veio à público após um vídeo do deputado criticando a irmã ser veiculado.

O desentendimento teria sido motivado pelo suposto cancelamento da cessão de um veículo utilizado pelo vice-prefeito Luiz Carlos Frota para levar populares para atendimento médico em outras cidades. Para pôr fim à discussão, AJ foi à cidade dar um carro de presente ao vice-prefeito.

Nas últimas semanas, um novo capítulo tomou conta do PP, que protagonizou um movimento incomum, com o presidente estadual, AJ Albuquerque, destituindo o próprio pai, Zezinho Albuquerque, do comando do diretório municipal e declarando apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura.

Não houve qualquer explicação pública para a ação, mesmo representantes da sigla tendo sido procurados pelo O POVO. Pouco tempo depois, AJ, que é presidente estadual do PP, anunciou apoio a candidatura de Evandro Leitão a prefeito de Fortaleza.

Ao retirar o seu pai do diretório municipal do PP, o deputado federal nomeou Raphael Jespersen de Athayde para assumir o comando da sigla na capital cearense. Questionado, AJ não explicou o motivo da mudança e se limitou a dizer "Escolhi uma pessoa minha”, disse na ocasião.



Após a ação, Aline fez uma postagem nas redes sociais que falava sobre "traição", mas sem endereçar nominalmente a postagem.

“Nem Jesus escapou da falsidade, mas ele não desejou o mal de ninguém e foi honrado. Quem é do bem sabe que os Judas sempre se destroem sozinhos”, completava a frase atribuída, na imagem, à autora do site Pensador, Juceya McAllister. Em acréscimo ao texto, Aline apenas escreveu: “Sempre”.