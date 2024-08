Iguatu: Agenor Neto leva retrato do pai em cima de cadeira de rodas para convenção

Foto: Reprodução/Instagram/@semmeiasverdadesce DEPUTADO estadual Agenor Neto (MDB) com retrato do pai, José Ilo

O deputado estadual Agenor Neto (MDB) levou um retrato do pai, falecido há oito meses, para convenção que lançou o filho, Ilo Neto (PT), candidato à Prefeitura de Iguatu, distante 388,82 km de Fortaleza. A grande imagem emoldurada estava posicionada em cima de uma cadeira de rodas e foi abraçada por Agenor, que chorou.

O episódio ocorreu no último dia 4 de agosto, durante a convenção do MDB, que oficializou o professor José Ivo Ferreira (MDB) como postulante a vice-prefeito da chapa petista.

Agenor Neto discursava quando começou a falar do pai, o ex-prefeito de Quixelô, médico José Ilo, que morreu em 5 de dezembro passado. Segundo o deputado, “não havia como não chamá-lo” para o momento. “Ele é uma presença física e amanhã faz oito meses que ele partiu”, justificou o parlamentar.

Foi, então, empurrada uma grande foto emoldurada de José Ilo, posicionada em cima da cadeira de rodas. “Com certeza meu pai estaria aqui”, disse o deputado, abraçando a cadeira e lacrimejando.

Confira o momento abaixo:

Agenor passou a falar diretamente com o pai, dizendo: “Meu pai você está presente neste momento, sei que você vai ter uma grande alegria, porque o povo de Iguatu vai perpetuar seu nome neste município, colocando seu neto, que você tanto ama, como o maior prefeito da história.”

Ilo, Agenor e José Ilo integram linhagem de políticos em Iguatu

A ascendência política do postulante a Iguatu, Ilo Neto, é extensa e data de gerações e gerações de representantes no poder público. O bisavô, Agenor Gomes de Araújo, médico, foi eleito prefeito de Iguatu em 1950.

O filho dele, José Ilo - avô do candidato -, foi o primeiro prefeito de Quixelô, quando o então distrito se emancipou de Iguatu. Exerceu o executivo em três mandatos: 1989-1992 e 1997-2004.

José Ilo casou-se com Gláucia Mendonça que, por sua vez, também vem de uma linhagem de parentes políticos, dentre eles, o ex-prefeito de Iguatu, José Mendonça Neto, eleito em 1947 e em 1954.

O filho do casal José Ilo e Gláucia é o atual deputado Agenor Neto, que lançou pela primeira vez a candidatura a prefeito no pleito de 1992, vencido por Roberto Costa. Tentou novamente em 2000 e, em 2002, foi eleito deputado estadual pelo Ceará.

Deixou o cargo em 2004, quando foi eleito prefeito de Iguatu. Comandou a cidade por dois mandatos consecutivos, saindo em 2012. Desde 2014, exerce mandato na Assembleia Legislativa do Ceará.

Em 2020, Agenor tentou um novo mandato na Prefeitura de Iguatu, mas foi derrotado por Ednaldo Lavor.

Já Ilo teve seu nome lançado pelo PT neste ano, após um impasse com a pré-candidatura apoiada pelo diretório municipal do partido na cidade, a do empresário Sá Vilarouca (PSB).

A filiação de Ilo, inclusive, era rejeitada pelo PT de Iguatu, por ele ser considerado “historicamente”, um opositor do partido na cidade. Após 40 anos de história no PT, Sá rompeu e hoje é filiado ao PSB, no grupo apoiado por Marcos Sobreira e pelo senador Cid Gomes (PSB).