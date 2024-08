PSDB e PDT afunilam conversas e, após eleição, devem trabalhar para formar federação

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo em 12-03-2024 MARCONI Perillo, presidente nacional do PSDB, elogiou Sarto e Élcio e falou sobre o futuro da sigla, que caminha junto com o PDT

Rumores de que PSDB e PDT devem formar uma federação já rondam o ambiente político desde o início do ano e a movimentação pode se concretizar após a eleição. Ao O POVO, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, ressaltou o interesse das siglas de se unirem e que há diálogos intensos para a formar a federação, vista com bons olhos também pelos brizolistas.

“Não é só em Fortaleza que a gente caminha juntos. Lá em Porto Alegre e em outros cantos do Brasil. Temos conversado inclusive com o (ex) governador e ministro Ciro Gomes e com o Tasso, sempre governador, sobre a possibilidade de federação entre PSDB e PDT no Brasil todo”, apontou em conversa com O POVO quando esteve no Ceará para convenção partidária do PSDB-Cidadania que contou com a presença do prefeito José Sarto (PDT).

Por estar em evento anterior, o presidente não conseguiu acompanhar a convenção, mas compareceu mesmo assim para exaltar a aliança. Ele conversou com a reportagem por telefone. Ele ressalta que as siglas seguem juntas em vários municípios e elogiou a parceria entre Sarto e Élcio Batista, presidente do PSDB no Ceará e vice-prefeito da Capital. Perillo também fez saudações à gestão de Tasso no Estado, destacando tem o ex-senador como uma liderança.

“Avançar no sentido de uma aliança futura mais sólida em que a gente possa estabelecer a federação que será tanto boa para o PDT como para PSDB. Há toda uma disposição nossa nesse sentido”, ressaltou.

A previsão é que se tenha uma resolução após as eleições, em que os partidos já firmaram parceria em Fortaleza e outros municípios do Ceará. O PDT elegeu 17 parlamentares, enquanto a federação PSDB-Cidadania conseguiu 18 deputados federais. “Estamos com algumas conversas preliminares e, agora, após as eleições, a gente vai intensificar. Agora está todo mundo preocupado com eleição”, disse ainda.

Ainda em abril, pelo lado do PDT, O POVO mostrou que já existia interesse. O presidente nacional do PDT, o deputado André Figueiredo, relatou que era uma "possibilidade" a formação de federação. Os tucanos estão federados com o Cidadania, acordo válido até 2026, prazo que, para Figueiredo, seria usado para aprofundar as discussões entre as legendas.

Uma possível federação com o PSDB é cogitada após desandar o diálogo com o PSB, antes tido como foco entre pedetistas. A pactuação com os socialistas está "totalmente descartada", conforme ressaltou o deputado.

Era tida como "certa" por nomes que o PDT iria se federar com o PSB, mas a aliança desandou. Em questões mais locais, o PSB decidiu sair da base de Sarto e embarcar na gestão de Elmano de Freitas (PT) e ainda acolheu o senador Cid Gomes e nomes do bloco dele que deixaram o PDT após briga interna pela presidência do partido.

Em outras rugas eleitorais, o PSB lançou João Campos no Recife em tentativa de reeleição, mas não renovou com a vice Isabella de Roldão (PDT). A preferência foi por alguém do PCdoB, federado com PT, mas que também tem proximidade com o atual prefeito.