Em reunião do secretariado, Prefeitura de Fortaleza promete 118 obras até o fim do ano

Foto: Reprodução/Instagram: José Sarto O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em reunião da sua equipe de secretariado

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), se reuniu nesta sexta-feira, 9, com o seu secretariado, antes do início da campanha eleitoral, para fazer um balanço da gestão que encerra o mandato no final de dezembro. Esteve presente também o vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB). O encontro ocorreu no Seara Praia Hotel pela manhã.

O gestor e candidato à reeleição disse em vídeo publicado nas redes sociais que na reunião foram avaliadas as obras entregues e aquelas que ainda estão em andamento. "Para que a gente faça a sintonia fina, continue no mesmo ritmo acelerando para entregar mais por Fortaleza", disse Sarto.

Élcio, em coletiva, destacou que a gestão já cumpriu 86% das metas estabelecidas e que 118 obras serão entregues até o fim deste ano, incluindo a Ponte dos Ingleses, prevista para ser concluída ainda no mês de agosto, de acordo com Samuel Dias, secretário da Infraestrutura.

"Esse aqui é um momento onde a gente tá fazendo uma análise do que foi executado até agora no plano de governo. 86% das metas foram concluídas e temos 118 obras que serão entregues até o final do ano. Uma demonstração do que aquilo que foi prometido está sendo entregue", declarou o vice-prefeito.



O tucano ainda afirmou que em áreas como saúde e educação, a Prefeitura sob o comando de Sarto ultrapassou metas. Assim, a reunião de secretariado serviria para também parabenizar a equipe e projetar os próximos quatro anos ainda melhores, caso a chapa vença as eleições municipais.

"E a reunião é pra justamente para que a gente possa compartilhar com todo o secretariado, ao mesmo tempo parabenizar o trabalho que eles vem fazendo, mas dizer que a gente tá trabalhando intensamente porque até o final do ano essa gestão vai bater o recorde de entrega de obras e de serviços públicos de alta qualidade", completou Élcio.

Ferrucio Feitosa, secretário da Gestão Regional, alfinetou o governo da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Segundo ele, a petista fez um posto de saúde na capital cearense, enquanto em três mandatos do PDT foram feitos 46, sendo "uma pisa boa".

"É importante destacar que no governo do PT foi feito um posto de saúde na cidade de Fortaleza e na gestão do PDT nós vamos entregar 46 postos. 22 pelo ex-prefeito Roberto Cláudio e 24 agora. Portanto, 46 contra 1. É uma pisa boa", afirmou.