Justiça proíbe divulgação de pesquisa Atlas Intel sobre candidatos em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Urna eletrônica para as eleições de 2024

A Justiça Eleitoral impediu a divulgação da pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Atlas Intel sobre os candidatos a prefeito de Fortaleza. Apesar da proibição, o levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 8.

A decisão, por sua vez, foi tomada na última quarta-feira, 7, pelo juiz Victor Nunes Barroso, e ocorre após o União Brasil entrar com ação judicialno Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) contra a pesquisa.

O partido, presidido no Estado pelo postulante ao Paço Municipal Capitão Wagner, aponta que há divergência no plano amostral da pesquisa, devido ao erro de cálculo do tamanho da amostra, além de erro na distribuição amostral, por conta de divergência com relação ao público-alvo.

Na decisão, o magistrado determina multa diária no valor de R$ 5.000 em caso de descumprimento da medida. De acordo com o magistrado, o levantamento tem "potencial de, ao menos em tese, induzir a erro a opinião do eleitorado local, em face da informação equivocada prestada pela promovida nos moldes acima reportados".

Entre outros critérios, o magistrado explica que "o estabelecimento de tais requisitos tem a finalidade de assegurar que as pesquisas eleitorais se submetam ao controle público, com o propósito de evitar que se degenerem em instrumento inidôneo de convencimento do eleitor, capaz de comprometer a livre escolha dos seus representantes".



O União Brasil também indica ausências de "questionário completo" e "de sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo". Quanto a este ponto, a decisão estabelece que a apreciação ocorrerá após do julgamento do mérito.

CEO da Atlas Intel rebate Wagner

CEO do Instituto Atlas Intel, Andrei Roman se manifestou nas redes sociais na noite dessa quinta-feira. Ele contestou a ação do União Brasil e citou o desempenho do instituto nas últimas eleições municipais (2020) e estaduais (2022).

"Se tem alguém que deveria conhecer e respeitar a Atlas é o Capitão Wagner. Nas 2 últimas eleições em que ele participou - prefeito (2020) e governador (2022) a pesquisa que melhor capturou o seu desempenho foi a Atlas. Como a agora pesquisa é desfavorável, ele tenta impugnar", afirmou Roman nas redes sociais.

O dirigente do instituto afirmou ainda que o perfil amostral não bate com o do TSE porque a pesquisa utiliza dados da PNAD Contínua, "mais recentes e mais robustos", segundo Roman.

"Argumentos fraquíssimos para impugnar a única pesquisa eleitoral com precisão comprovada no Ceará nas últimas 2 eleições. AtlasIntel cumpriu a liminar, retirando temporariamente a divulgação da pesquisa. Mas iremos apresentar defesa e iremos vencer essa ação no mérito", finalizou Andrei Roman.