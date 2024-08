Presidente do PRTB afirma em áudio ter ligação com chefes do PCC

Foto: Reprodução Instagram Leonardo Avalanche Leonardo Avalanche, presidente do PRTB

Leonardo Alves de Araújo, presidente nacional do PRTB, afirmou manter relação com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Gravação de áudio feita em fevereiro de 2024, mostra o dirigente partidário, conhecido como Avalanche, em conversa com o filho de um dos fundadores do PRTB, Thiago Brunelo, insinuando influência sobre autoridades do alto escalão em Brasília para conseguir apoio na disputa interna para a presidência da legenda. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

"Não tem o Piauí, de (inaudível)? Não tem o chefe do PCC que está solto? Ele é a voz abaixo", disse Avalanche, referindo-se ao seu motorista. "Ele nunca mexeu com política. Hoje ligaram para o menino, né, lá dentro da cadeia e falaram: ‘Estou trabalhando pro Avalanche de motorista’", disse ele que não sabia estar sendo gravado.

Piauí, citado por Leonardo, é Francisco Antônio Cesário da Silva ex-chefe do PCC na favela de Paraisópolis, em São Paulo. O seu motorista seria um aliado do criminoso.

O PRTB presidido por Avalanche tem em seus quadros Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo partido. Em outro momento da gravação, Avalanche disse ser o responsável pela soltura de outro chefe do PCC, André do Rap, posto em liberdade em 2020 após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu sou o cara que soltou o André (do Rap). A turma não sei se vai te contar isso. Esse é o meu trabalho, entendeu? A próxima, agora, a gente vai botar um lugar acima dele. Esse é o meu dia a dia (...) Eu faço um trabalho bem discreto", declarou Leonardo.

A veracidade da gravação foi confirmada pela Folha com dois integrantes do encontro entre Avalanche e Thiago, além de mais três pessoas do entorno do presidente do PRTB.

À imprensa, Leonardo disse não reconhecer a própria voz e portanto trata a gravação como uma "fake news". "Não sei de quem são essas vozes, hoje com essas tecnologias artificiais esse tipo de pessoas podem criar vários conteúdos e dá vida a isso", afirmou, por meio de mensagem de texto à Folha.



Além disso, Avalanche também negou ter ligação com integrantes da facção criminosa e também disse não ter motorista. "Meu Deus, que loucura é essa de André…como assim nunca nem vi (...) Não tenho motorista…sem lógica motorista ser voz de chefe…kk terceira fake news", escreveu.

De acordo com a reportagem, Thiago Brunelo preferiu não se manifestar.