Com filha vice de Naumi, Tanilo barra título de cidadão a Catanho

Foto: Reprodução/Instagram: Waldemir Catanho O presidente da Câmara de Caucaia, Tanilo Menezes (MDB), e o candidato à prefeito, Waldemir Catanho (PT)

A Câmara de Caucaia aprovou em julho deste ano o título de cidadão para Waldemir Catanho (PT), candidato à Prefeitura do município. Mas na cerimônia de entrega realizada na última quinta-feira, 8, a homenagem foi impedida por decisão do presidente da Casa, o vereador Tanilo Menezes (MDB).

O parlamentar era cotado para ser vice de Catanho e chegou a demonstrar apoio, mas na reta final das convenções fechou apoio ao candidato Naumi Amorim (PSD), que terá como vice Priscila Menezes (MDB), filha de Tanilo.

De forma simbólica, a vereadora Enedina Soares (PT), que apresentou a proposição para o título de cidadão caucaiense para Catanho, entregou a homenagem a ele e criticou a atuação de Tanilo.

"É inadmissível que uma decisão já oficializada em lei seja ignorada por motivos políticos. O título de cidadão caucaiense a Waldemir Catanho não é apenas um reconhecimento merecido, mas também um reflexo do desejo do povo de Caucaia de honrar quem tem contribuído tanto para a nossa cidade. A Câmara não pode ser utilizada como palco para manobras políticas", disse a vereadora.

Catanho lamentou a situação, mas apontou trabalho em prol de sua candidatura. "Essa atitude só reforça a necessidade de mudança na nossa cidade. Estou aqui para trabalhar pelo povo de Caucaia, independentemente das adversidades que possam surgir. Continuarei lutando para construir um município mais justo e igualitário para todos", disse.

Tanilo usou as suas redes sociais para justificar a sua decisão. De acordo com ele, a aprovação se deu após o anúncio da pré-candidatura de Catanho, alguém que, em suas palavras, "nunca fez nada por Caucaia". Além isso, ele apontou impedimento por conta das leis eleitorais.

"Quero dizer que eu não tenho nada contra o pré-candidato Catanho. Vereadora Enedina concedeu o título da Câmara agora em julho, depois que anunciaram a sua pré-candidatura. Um candidato que nunca fez nada por Caucaia, mas o direito e que ela tem que respeitar", declarou o presidente da Câmara.

"As vedações eleitorais desse período de campanha me proíbem de como presidente da Câmara fazer várias coisas importantes. Primeiro, promoção pessoal, abuso de poder político e as vedações da lei eleitoral", explicou.

Tanilo ainda afirmou que seria homenageado com a Honra ao Mérito Legislativo, proposta pelo vereador Sávio Nascimento (PSB). No entanto, segundo o presidente da Câmara, não recebeu pelos mesmos motivos eleitorais. "Eu não sou irresponsável de ir contra a lei eleitoral", completou.