Quem é Chico Malta, candidato do PCB a prefeito de Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram/Chico Malta CHICO Malta é candidato a prefeito de Fortaleza pelo PCB

O PCB definiu, no último sábado, 3, seu candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições de 2024. A chapa do Partido Comunista Brasileiro será pura e encabeçada por Chico Malta, tendo ainda Roberto Santos na vice.



Chico Malta tem 59 anos, é advogado e militante comunista há mais de quatro décadas. Essa é a segunda vez que ele concorre a um cargo do Executivo. Em 2022, disputou o Governo do Ceará, obtendo pouco mais de 3 mil votos. Roberto Santos se apresenta como dirigente sindical da Construção Civil, além de operário.

O agora candidato a prefeito de Fortaleza também é membro do Comitê Central do PCB, e foi diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará, de 1988 a 2000. Teve ainda participação na fundação da Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará, em 1991.

Malta tem defendido a apresentação de uma plataforma comunista para Fortaleza, defendendo como prioridade a população pobre e da periferia. O POVO entrou em contato com o PCB Ceará para ouvir Chico Malta acerca de propostas e prioridades para a campanha, mas não obteve retorno até o fechamento desta página.

A candidatura da liderança comunista foi oficializada em convenção na manhã do último sábado, 3, no Comitê do Poder Popular, localizado no bairro Benfica, na Capital.

Com a entrada de Malta, o eleitorado fortalezense passou a ter oito opções na corrida eleitoral, que nesta segunda passou a ter nove concorrentes, após a entrada do ex-deputado George Lima (Solidariedade).

A Capital contava com sete postulações até o dia 2 de agosto, quando a UP retirou Haroldo Neto da disputa para apoiar a federação Rede-Psol, que tem o produtor cultural Técio Nunes como cabeça de chapa e a ambientalista Cindy Carvalho na vice.