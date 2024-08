Atlas: Elmano é o 8° governador mais bem avaliado do País, com 56% de aprovação

Foto: FCO FONTENELE/O POVO O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), está no 2º ano de mandato

O instituto Atlas/Intel divulgou nova pesquisa sobre a avaliação dos governadores de todos os estados brasileiros e Elmano de Freitas (PT), do Ceará, aparece na oitava posição, com 56% de aprovação, contra 40% de desaprovação. Outros 4% responderam que não sabem.

No quadro dos 27 governadores do Brasil, Ronaldo Caiado (União), de Goiás, é quem lidera com 75% de avaliações positivas, seguido por Rafael Fonteles (PT), do Piauí, com 68%, e Mauro Mendes (União), do Mato Grosso, fecha o pódio com 64% de citações positivas.

A pesquisa ouviu 29.694 pessoas em todos os estados entre os dias 15 de julho e 4 de agosto. As entrevistas foram realizadas por meio de formulários online com uma metodologia de recrutamento digital do próprio instituto. A margem de erro varia entre um e cinco pontos percentuais tanto para mais como para menos, a depender do tamanho do Estado, ou seja, quanto maior a população, menor a margem. O nível de confiança é de 95%. Os números foram divulgados no último sábado, 10.

Elmano à frente de Tarcísio, Eduardo Leite e Zema

A colocação de Elmano representa um salto de seis posições em relação à pesquisa anterior, divulgada pelo Atlas em janeiro, em que o petista apareceu em 14º, quando teve 55% de aprovação e 37% de desaprovação. Outros 8% não souberam responder.

Apesar do crescimento de seis colocações no quadro geral de governadores, Elmano aumentou a sua avaliação positiva em um ponto percentual em relação à pesquisa anterior, e teve também crescimento de três pontos na desaprovação. Entre os que não souberam responder, a queda foi de quatro pontos percentuais, metade do cenário de janeiro.

O resultado de Elmano o coloca à frente de governadores com avaliações positivas, como Ratinho Jr (PSD), do Paraná, com os mesmos 56%, mas atrás do petista pelo fato de mais entrevistados terem respondido que não sabem: 8% no caso. O governador do Ceará também obteve melhor resultado que Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, estado mais populoso e com maior economia do Brasil. O gestor é aprovado por 53% dos paulistas.

Confira os 10 governadores mais bem avaliados do Brasil:

Ronaldo Caiado (União Brasil) - Goiás: 75% aprova, 8% não sabe, 17% desaprova Rafael Fonteles (PT) - Piauí: 68% aprova, 7% não sabe, 25% desaprova Mauro Mendes (União Brasil) - Mato Grosso: 64% aprova, 6% não sabe, 21% desaprova Jorginho Mello (PL) - Santa Catarina: 60% aprova, 6% não sabe, 36% desaprova João Azevêdo (PSB) - Paraíba: 59% aprova, 5% não sabe, 36% desaprova Helder Barbalho (MDB) - Pará: 58% aprova, 6% não sabe, 37% desaprova Wanderlei Barbosa (Republicanos) - Tocantins: 57% aprova, 19% não sabe, 25% desaprova Elmano de Freitas (PT) - Ceará: 56% aprova, 4% não sabe, 40% desaprova Ratinho Jr (PSD) - Paraná: 56% aprova, 8% não sabe, 36% desaprova Tarcísio de Freitas (Republicanos) - São Paulo: 53% aprova, 3% não sabe, 44% desaprova

O cearense petista também apresentou números melhores do que Romeu Zema (Novo) governador de Minas Gerais. O mineiro ficou na 14ª colocação e com uma desaprovação maior do que aprovação, 52% e 43%, respectivamente. Além disso, Elmano pontua à frente do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). O tucano fica atrás de Zema e é reprovado por 46% da população gaúcha, enquanto é aprovado por 39%.

Em primeiro mandato, Elmano desponta como um dos nordestinos mais bem avaliados, ficando atrás de Rafael Fonteles (Piauí) e João Azevêdo (Paraíba). Além disso, o governador cearense também é o segundo gestor, de quatro governadores do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com melhor aprovação dentre os estados brasileiros.