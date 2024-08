Patrimônio de candidatos varia de R$ 175 mil a R$ 48,1 milhões

Foto: Montagem/O POVO André Fernandes, Capitão Wagner, Chico Malta, Eduardo Girão, Evandro Leitão, José Sarto, Técio Nunes e Zé Batista

Cinco dos nove candidatos a prefeito de Fortaleza já haviam registrado suas respectivas chapas junto à Justiça Eleitoral, até o último domingo, 11. Com isso, se torna público o acesso à informação sobre bens (patrimônio) de cada postulante ao Palácio do Bispo. Os respectivos patrimônios declarados variam entre R$ 175 mil e R$ 48,1 milhões. Até o momento, André Fernandes (PL); Capitão Wagner (União Brasil); Eduardo Girão (Novo); José Sarto (PDT) e Zé Batista (PSTU) são os candidatos com chapas registradas.

Estreante na disputa pela prefeitura, o senador Eduardo Girão (Novo) é disparado o candidato com maior patrimônio dentre os que já registraram candidatura. Dados disponíveis a partir do Divulgacand Contas, do Tribunal Superior Eleitoral, mostram que o parlamentar cearense possui um patrimônio total declarado de R$ 48.177.784,31.

Entre os bens que constam na lista de Girão estão apartamentos; veículos; quotas de capital; aplicações financeiras e fundos de investimento, além de depósitos bancários em contas no exterior e outros. Em 2018, quando Girão se candidatou ao senado pela primeira vez, havia declarado um patrimônio da ordem de R$ 36,3 milhões.

Já o candidato com o menor patrimônio dentre os que já se registraram no TSE é o operário da construção civil e sindicalista Zé Batista (PSTU). O prefeiturável declarou um patrimônio de R$ 175 mil para as eleições deste ano. Dentre os bens, estão uma casa e um terreno, além de um veículo no valor de R$ 15 mil. Em 2022, Zé Batista concorreu a governador do Ceará e havia declarado R$ 105 mil em bens. Valor similar ao atual.

O prefeito Sarto, candidato à reeleição, declarou patrimônio de R$ 1.105.519,31 em 2024. A listagem de bens traz apartamentos, casa, quotas de capital e outros investimentos, além de um veículo e outros bens e direitos. Em 2020, quando se candidatou ao cargo de prefeito pela primeira vez, Sarto havia declarado patrimônio de R$ 1,5 milhão, ocorrendo, portanto, diminuição de patrimônio se considerados os valores nominais declarados à época.

Para este ano, o ex-deputado federal Capitão Wagner declarou um patrimônio de R$ 1.014.323,79; entre os bens estão partes (50%) de imóveis e terrenos em Fortaleza, Cascavel e Eusébio, além de um veículo no valor de R$ 200 mil e outras cifras diversas em contas correntes e aplicações financeiras. No caso de Wagner, o valor nominal dos bens declarados é inferior ao de quatro anos antes, quando ele também se candidatou a prefeito de Fortaleza e declarou, à época, patrimônio da ordem de R$ 1.267.695,52.

Outro estreante em eleições para o Executivo é o deputado federal André Fernandes (PL). O candidato ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarou valor total de bens de R$ 377.705,00 em seu registro de candidatura deste ano. Entre os bens aparecem uma motocicleta e porcentagens (meeiro) de uma casa e de outros três terrenos. Há dois anos, quando se elegeu deputado federal, André havia declarado valor similar de bens, com registro de pouco mais de R$ 353 mil.