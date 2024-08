Quais foram os vereadores com maior proporção de votos em um só bairro

Foto: FÁBIO LIMA Câmara Municipal de Fortaleza

Proporcionalmente, a maior votação em um bairro foi de Francisco Henrique Ferreira Lima, candidato em 2020 pelo Cidadania. Ele teve 28,26% dos votos no Moura Brasil. Em números absolutos, foram 431 votos. Henrique ficou na suplência. Em 2023, ele foi eleito para o Conselho Tutelar II, no bairro Mucuripe.

A segunda maior votação proporcional em um bairro foi de Rodrigo Cesar Ferrais de Lima, que concorreu pelo DEM, partido que posteriormente se fundiu ao PSL para criar o União Brasil. Ele teve 27,36% dos votos no Ancuri, 177 votos no total. Foi o quarto suplente do partido.

A vereadora Tia Francisca (PSD) teve hegemonia no Parque São José, com 26,33% dos votos, 1.077 em números absolutos.

Maiores percentuais de voto em um vereador por bairro