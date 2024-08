Quais vereadores ficaram entre os mais votados em mais bairros

Foto: FÁBIO LIMA Câmara Municipal de Fortaleza

Dentre os candidatos a vereador que disputaram a eleição de 2020 em Fortaleza, alguns se destacaram pela capilaridade em diferentes bairros da Capital. Os vereadores que foram mais votados em mais bairros foram Antônio Henrique (PDT) — hoje deputado estadual —, e Adail Júnior (PDT). À época eles eram os respectivos presidente e 1° vice-presidente da Câmara de Fortaleza (CMFor). Cada um dos pedetistas foi o mais votado em quatro bairros diferentes.

Antônio Henrique liderou em votos nos bairros Canindezinho, Conjunto Esperança, Parque Presidente Vargas e Parque Santa Rosa. Adail foi o mais votado nos bairros Antônio Bezerra, Autran Nunes, Dom Lustosa e Parque Genibaú.

Antônio Henrique foi ainda o vereador que mais recebeu votos no Mondubim, onde o maior número de votos foram os nulos.

Adail Júnior recebeu também a maior quantidade de votos válidos no bairro Pici, onde a maior quantidade de votos foram nulos e brancos, e no Quintino Cunha, onde ficou atrás apenas dos votos nulos. Adail teve também a maior votação em um bairro, o Antônio Bezerra. No total, ele foi o sexto vereador mais votado.

Na sequência aparece o vereador Raimundo Filho (PDT), que o preferido do eleitorado de três bairros: Bela Vista, Demócrito Rocha e Pan Americano.



Os mais votados para vereador em maior quantidade de bairros