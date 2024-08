Quais vereadores foram mais votados em um só bairro de Fortaleza nas eleições 2020

Há vários caminhos pelos quais os vereadores podem se eleger: o chamado voto "de opinião", o voto ligado a movimentos sociais, a igrejas, a determinadas categorias profissionais, o vereador "influencer", o voto apoiado pelo governante de plantão. E o mais tradicional: o vereador de bairro. O modelo por vezes é considerado em declínio, mas segue como um dos principais caminhos para a Câmara Municipal.

A distribuição dos votos revela a força de cada candidato. Em Fortaleza, alguns atores políticos têm destaque em determinadas localidades por suas atuações prévias como líderes comunitários ou mesmo por conta de mandatos eletivos anteriores.



O POVO lista os dez bairros da Capital que se destacam pela maior concentração de votos em um candidato.

O vereador que mais teve adesões em um único reduto eleitoral foi, com folga, Adail Júnior (PDT). O parlamentar pedetista recebeu 4,7 mil votos só no Antônio Bezerra, zona oeste de Fortaleza. Na soma de todos os bairros, Adail teve 14.005 votos.

Não por acaso, no último mês de abril, Adail reclamou da falta de obras da Prefeitura no bairro. O vereador é um dos mais veementes defensores do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal, mas reagiu quando o vice-líder do prefeito, PP Cell, afirmou haver obras municipais em toda a cidade e listou entre os exemplos o Antônio Bezerra.

"Ei, tira o Antônio Bezerra daí, pelo amor de Deus", reclamou Adail, que depois subiu à tribuna para discursar.

"Presidente eu estava calado, mas jamais poderia deixar de responder ao vice-líder do governo, PP Cell, quando mencionou que o bairro de Antônio Bezerra tem obra do prefeito Sarto. O Antônio Bezerra, PP Cell? Não leve a mal não, mas não tem não. Sou da base do prefeito Sarto, mas pra ser muito sincero...". O vereador reclamou de obras paradas e disse que o bairro recebia investimentos quando o prefeito era Roberto Cláudio (2012-2020) e chegou a citar o ex-governador Camilo Santana (PT), do grupo adversário.

Foto: João Filho Tavares ADAIL Junior (PDT) é vereador de Fortaleza e compõe a base do prefeito José Sarto (PDT)

A reclamação, pelo visto, surtiu efeito. Algumas semanas depois, o parlamentar fez post nas redes sociais elencando obras municipais no Antônio Bezerra.

O segundo vereador a ter maior votação em um único bairro foi Fábio Rubens, também do PDT. Ele é líder comunitário há anos no bairro José Walter e adjacências. O parlamentar é um exemplo de força local, já que recebeu 3,6 mil votos só no José Walter; o que representa mais da metade dos votos totais que ele obteve (6.819).

Foto: Reprodução/Rede Sociais Fábio Rubens e Sarto em evento na Capital no início de março

O terceiro que mais recebeu votos em um único bairro da Capital na eleição de 2020 foi o vereador Emanuel Acrizio (Avante), que tem ligação com o Conjunto Ceará, onde obteve 3,1 mil votos de um total de 11,3 mil eleitores espalhados pela Cidade.

Abaixo, você pode consultar os bairros nos quais cada candidato a vereador foi mais votado em Fortaleza em 2020. A consulta é por nome completo.