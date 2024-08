Você sabe onde começa e terminao seu bairro?

Foto: Aurelio Alves Vista aérea do bairro Barroso. Bairros são unidade fundamental da sociabilidade urbana em Fortaleza

Já aconteceu com você de chegar correspondência para o seu endereço para mais de um bairro? A situação é recorrente para quem mora perto dos limites entre bairros, sobretudo alguns dos maiores em Fortaleza. Moradores de Benfica, Bairro de Fátima e José Bonifácio podem receber os boletos com sinalização de cada um dos bairros.

O mesmo ocorre nas regiões próximas entre Dionísio Torres e Joaquim Távora, assim como áreas nos limites da Aldeota com Dionísio Torres, Meireles, Varjota, Praia de Iracema e até Centro. Até interesses imobiliários pesam. Uma grife ou outra pode valorizar mais ou menos o imóvel.

Cocó, Papicu, Edson Queiroz, Guararapes, Engenheiro Luciano Cavalcante também têm limites borrados.

A "Grande Messejana" acaba sendo guarda-chuva que abrange Barroso, Curió, Guajeru, Coaçi, Parque Santa Maria e outros. Assim como o "Grande Montese" abarca Bom Futuro, Jardim América, Damas e outros.

Mapa Fortaleza Divisão de bairros por rua Crédito: Luciana Pimenta

Clique aqui para baixar a imagem.

Quando se trata de limites entre dois bairros emblemáticos, é ainda mais recorrente haver menções diversas, como quem mora entre Mondubim e José Walter. A região de Pirambu e Carlito Pamplona tem até apelido: Pirulito.

A situação acaba, em maior ou menor grau, com quem mora em qualquer bairro. Por isso, O POVO mostra as vias que demarcam os limites formais, oficiais, entre bairros da Capital.

Há uma máxima de que não se vive no País nem no Estado, mas no município. É ali que se tem contato com a realidade do dia a dia, as demandas imediatas, onde se vai à escola, ao trabalho, à praia, ao shopping, ao restaurante, ao bar ou ao cinema. Há grande contingente de pessoas que se desloca entre municípios a estudo ou trabalho. Na Região Metropolitrana de Fortaleza, o fluxo é bastante intenso. Porém, para a maioria, o cotidiano se dá no âmbito da cidade. Na esfera de atribuição de prefeitos e vereadores, que serão eleitos neste ano.

Para além do município, a vida cotidiana ocorre mesmo é no bairro. Claro, o fluxo entre bairros para trabalho, estudo ou lazer é muito maior. Mas, costuma ser no próprio bairro que se vai à padaria, ao mercado, onde se vai correr na praça ou levar o cachorro para passear. É no bairro onde se anda mais pelas calçadas e se percebe se estão em melhores ou piores condições. É onde se sente mais o impacto do lixo nas ruas, e também se nota quando as condilções de limpeza têm avanço. É ali que se sente quando a as ruas são escuras, e também se usufrui quando a iluminação pública é adequada.

Poluição sonora, saneamento básico, arborização são outros componentes das atribuições municipais percebidos na qualidade de vida do bairro. Além de postos de saúde, escolas, equipamentos culturais que se pode até buscar em outras partes da cidade, mas precisam estar acessíveis perto de casa. O bairro é o lugar onde se consegue fazer melhor avaliação do trabalho de uma prefeitura. Também é para os bairros que os vereadores direcionam a atenção e a atuação.

Pela eleição municipal passarão muitos debates. Os mais importantes são relacionados à cidade, ao cotidiano, ao dia a dia, à qualidade de vida e aos serviços que se percebe rotineiramente.

O mapa da Fortaleza por bairros é um olhar para o desenho da Capital a partir de suas unidades mais fundamentais para a vida da população.