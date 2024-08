Lula endossa apoio à candidatura de Catanho em Caucaia

Foto: Reprodução/Redes Sociais: Waldemir Catanho CATANHO se reuniu com Lula no último sábado, 10, em Brasília

Candidato à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho (PT) esteve reunido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília no sábado, 10. Na ocasião, o postulante petista afirmou que o líder do partido endossou o apoio ao seu nome na disputa.

"Estive ontem (sábado), em Brasília, com o presidente Lula, que endossou o apoio à nossa candidatura em Caucaia, o que me deixa muito feliz e honrado. Obrigado, Lula, por fazer o melhor para o Brasil e por se preocupar também com Caucaia", escreveu Catanho em suas redes sociais. O município da Região Metropolitana de Fortaleza é o segundo maior colégio eleitoral do Estado.

O candidato do PT foi confirmado no dia 4 de agosto com a presença em peso de lideranças petistas, como o governador Elmano de Freitas (PT), o presidente da Assembleia Legislativa cearense (Alece) e candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), a deputada federal Luizianne Lins (PT), o líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Além disso, a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, esteve há cerca de um mês em solo cearense, inclusive em Caucaia, onde colocou o município como uma das prioridades nacionais do PT e projetou uma vinda de Lula durante a campanha.

“Você pode contar com a direção nacional do PT, Caucaia é prioridade da nossa estratégia nacional. Os municípios do Ceará onde estamos disputando, já disse pro (José) Guimarães (líder do governo Lula na Câmara), pro Conin (Antônio Alves Filho, presidente do PT estadual), o Ceará é uma prioridade para nossa estratégia nacional. Pela a articulação política deste estado, [pela] maturidade do trabalho do governador Elmano (de Freitas, PT), [pela] forma da política que está sendo aqui”, disse Gleisi.