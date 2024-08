Quem é Zé Batista? Conheça o candidato do PSTU à Prefeitura de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE ZÉ Batista (PSTU) candidato à Prefeitura de Fortaleza

José Batista Neto, conhecido como Zé Batista, é candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PSTU e foi o primeiro postulante a realizar a convenção partidária. Ele terá como vice em sua chapa Maria Lourdes Gonçalves da Costa, mais conhecida como Malu Costa, também do PSTU.

Quem é Zé Batista

Zé Batista tem 50 anos e é natural de Iguatu, distante 388,82 km de Fortaleza. É operário da construção civil e tem sua carreira política toda ligada ao partido de esquerda PSTU.

Sua primeira candidatura foi em 2020, mas para vereador da capital cearense, quando obteve 156 votos, não sendo eleito. Dois anos depois, Batista se candidatou a governador do Ceará e recebeu 1.507 votos, o equivalente a 0,03%, também sem conseguir se eleger.

Em suas pautas está a defesa da classe operária trabalhadora e a luta contra o sistema capitalista. No lançamento de sua candidatura, Batista disse estar apresentando uma ideia revolucionária contrária tanto ao bolsonarismo como ao lulismo.

"O PSTU, mais que nunca, tem obrigação de ter uma candidatura própria, que apresente um programa para a classe trabalhadora, alternativo a essa polarização aí, que no fundo governa para os ricos, para os bilionários da nossa cidade e do nosso país", disse Zé Batista ao O POVO.



Completou: "Por isso o PSTU está apresentando uma chapa própria, pura. Para apresentar um programa socialista, revolucionário, que se enfrente com a ultradireita representada pelo bolsonarismo, mas também com a frente ampla. Com setores da burguesia que estão ligados hoje à frente ampla, ligada ao governo Lula".