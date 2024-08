Reunião discute regras de debate em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE REPRESENTANTES de candidatos participaram de reunião

Representantes das candidaturas a prefeito de Fortaleza participaram de reunião nesta segunda-feira, 12, para discutir as regras do debate promovido pelo Grupo de Comunicação O POVO, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará (OAB-CE).

O debate será realizado no dia 27 de agosto, terça-feira, às 19 horas, na sede

da OAB-CE.

Foram convidados os candidatos a prefeito de partidos e federações com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares até o dia 20 de julho, conforme prevê o art. 46 da Lei 9.504/1997 e o § 1º do art. 44 da Resolução n. 23.671/21 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O critério é atendido por André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PDT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e

Técio Nunes (Psol).

Haverá transmissão ao vivo pelo YouTube do O POVO, com retransmissão pela Rádio O POVO CBN, e pelas redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter) do O POVO.

A cobertura em tempo real também será feita pelo portal e com edição especial na versão impressa do O POVO.