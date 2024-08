Maracanaú: candidato a prefeito, Lucinildo declara patrimônio de R$ 184,78; deputado alega erro

Foto: José Leomar/Alece DEPUTADO cita erro no registro do TSE

Candidato a prefeito de Maracanaú, Lucinildo Frota (PDT) registrou sua candidatura junto à Justiça Eleitoral na semana passada, mas chamou a atenção o valor em bens declarados pelo postulante que também deputado estadual: R$ 184,78.

Entre os bens que constam na lista de Lucinildo, estão apenas dois depósitos em contas bancárias. Um no valor de R$ 143,83 e outro no valor de R$ 40,95. Em 2022, quando se candidatou a deputado estadual, Lucinildo havia declarado patrimônio de R$ 300 mil.

Em Maracanaú, outros nomes que já registraram suas candidaturas foram a deputada estadual Dra. Silvana (PL), com patrimônio de R$ 219 mil; Professor Ernesto (Psol), com patrimônio de R$ 180 mil; e o prefeito Roberto Pessoa (União Brasil), que tem o maior patrimônio dentre os candidatos, com R$ 13,8 milhões declarados.

Procurado pelo O POVO, Lucinildo explicou que houve um erro na declaração de patrimônio e que já foi solicitada a alteração. "Meus bens somam R$ 300 mil", destacou.

Segundo ele, se trata de um carro no valor de R$ 80 mil, um terreno avaliado em R$ 40 mil, quinhões de capital de R$ 30 mil e uma residência no valor de 150 mil. "Até amanhã a Justiça Eleitoral vai retificar", garantiu.