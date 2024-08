Carreatas e caminhadas: agenda do 1º dia dos candidatos à Prefeitura

Foto: Montagem/O POVO André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU) são candidatos em Fortaleza

Esta sexta-feira, 16, marca o primeiro dia da campanha eleitoral. A partir da data, os candidatos podem ir às ruas e realizar eventos promovendo suas candidaturas. Os nove nomes que vão disputar a Prefeitura de Fortaleza vão ocupar o dia com diversos eventos, desde carreatas até caminhada com apoiadores por bairros da Capital.

As campanhas se pulverizaram, ocupando diversas regiões da cidade. O prefeito José Sarto (PDT) terá seu primeiro ato de campanha na Barra do Ceará. Segundo a organização do evento, a agenda celebra as "realizações do prefeito, onde o candidato viveu a infância e a juventude". O prefeito vem lembrando, em diversas falas recentes, ser "cria da Barra do Ceará".

Além de um almoço no Mercado Central, Sarto vai participar de carreata que irá percorrer bairros como Bom Jardim, Siqueira, Granja Lisboa e Granja Portugal. Ele participa ainda da inauguração do comitê do vereador Didi Mangueira (PDT), seu vice-líder na Câmara Municipal.

Quem também vai inaugurar o comitê é Capitão Wagner (União Brasil), às 18h44 no bairro Damas. Antes, ele vai participar de dois adesivaços e de uma caminhada no Mercado São Sebastião.

Evandro Leitão (PT) vai começar o dia com uma caminhada no Pirambu e, após mudanças na agenda, encerrar o dia com um bandeiraço com militância na Rui Barbosa e, posteriormente, em carreata a partir das 18h. Os bairros a serem percorridos serão Bela Vista, Demócrito Rocha e Pici.

O PSTU, de Zé Batista, organizou uma panfletagem com bandeiraços no Terminal/Metrô- José de Alencar, para, segundo eles, apresentar "programa para que possamos realmente construir uma Fortaleza para os trabalhadores". Em comunicado, o grupo defende "combater as candidaturas da ultradireita" e cita Capitão Wagner e André Fernandes (PL). Eles dizem também se colocar como oposição pela esquerda, mencionando Sarto e Evandro Leitão e Técio Nunes (Psol).

Técio irá dedicar o dia a entrevistas e gravações de produção de material, mas, durante a noite, vai participar do lançamento da campanha da bancada do Psol na Câmara Municipal de Fortaleza, marcado para acontecer na Praça da Gentilândia, no Benfica.

André Fernandes vai fazer um "esquenta" para preparar seus apoiadores para a motocarreata com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acontece no sábado, 17. A sexta, então, vai ser dedicada a percorrer pontos para adesivar veículos que devem acompanhar o evento do dia seguinte.

Outras três candidaturas preferiram fazer caminhadas. Eduardo Girão (Novo) irá participar de gravações, durante o período da manhã e tarde, mas, de noite, irá fazer uma caminhada com panfletagem.

Chico Malta (PCB) irá fazer uma caminhada pelas ruas do centro. George Lima (Solidariedade) irá participar de missa no Shalom, almoçar com apoiadores e fechar o dia com uma caminhada no comércio.