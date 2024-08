Edson Sá sai da disputa e indica filha como vice

O ex-prefeito de Eusébio, Edson Sá (Republicanos), saiu da disputa pela prefeitura do município. A família será representada pela filha Alessandra Sá, conhecida como Leca Sá, indicada como vice na chapa de Dr. Mauro (União Brasil), que tinha o vereador França (Agir) no cargo de vice.

A informação foi confirmada por Leca ao O POVO ontem, último dia que partidos e candidatos tinham para requererem registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Tanto Sá como Mauro já estavam registrados no TSE. O ex-prefeito tinha escolhido a arquiteta Paula Feitosa (Republicanos) como vice na chapa. Ela é sobrinha do ex-senador Chiquinho Feitosa, presidente do partido no Ceará.

Confirmada a decisão, o município terá apenas duas candidaturas, a de Mauro e a do também ex-prefeito José Arimatea Lima Barros Júnior, conhecido como Dr. Júnior (PRD). Ele faz parte do grupo do atual prefeito Acilon Gonçalves (PL), que já está em seu segundo mandato.

Nessa quarta, 14, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará concluiu lista com 2.599 gestores públicos que tiveram contas rejeitadas ou julgadas irregulares. Edson aparece na listagem, sendo relacionado ao município de Eusébio. (Júlia Duarte)