PLANOS DE GOVERNO

André Fernandes (PL)

Divide o plano em três eixos: desenvolvimento social (saúde/educação/segurança e outros); desenvolvimento urbano e ambiental (mobilidade e saneamento); e desenvolvimento econômico (incentivos econômicos e tecnológicos). O documento não detalha propostas, pois argumenta que será um plano participativo construído com a população durante o período eleitoral. Planeja uma reforma para "enxugar a máquina", reduzindo de 49 para 27 "grandes estruturas administradas pela prefeitura". Na conta estão secretarias, órgãos de administração direta e indireta e regionais.

Capitão Wagner (União)

Traz extensa lista de propostas, com 72 proposições elencadas em mais de 100 páginas. Segundo o candidato, os princípios que norteiam o plano são: cuidado com as pessoas; uma cidade socialmente integrada e harmônica; sustentabilidade social, ambiental e econômica; parceria com a iniciativa privada para potencializar oportunidades; gestão eficiente, ética e transparente; dentre outros. Entre as propostas estão a implantação do Hospital do Idoso; criação de um passe livre total para estudante; fim da taxa do lixo e promoção de políticas de educação ambiental e outras ações; armar a Guarda Municipal.

Chico Malta (PCB)

Não consta, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um documento do plano de governo estabelecido pela candidatura do PCB. Entretanto, em entrevista recente ao O POVO, Malta definiu o projeto do partido como "classista, ideológico e com propostas para a classe trabalhadora, pobres e periferias". Além disso, defendeu a redistribuição de riquezas e propostas de mobilidade urbana para trabalhadores, desempregados e estudantes, reforçando que mobilidade é direito de todos.

Eduardo Girão (Novo)

Promete enxugar a máquina pública, com redução pela metade do número de secretarias. Além disso, destaca a pauta da segurança com estratégia de alta tecnologia e inteligência, com propostas de aquisição de helicóptero pela Prefeitura e de um programa de ronda ostensiva com drones para auxiliar a atuação da Guarda Municipal. Pretende criar cemitério de pets na Capital e a implementar escolas cívico-militares.

Evandro Leitão (PT)

Promete investir esforços na contribuição do poder público municipal para garantir redução da desigualdade social e territorial; segurança viária, mobilidade e acessibilidade; acolhimento nos serviços municipais; convivência ambiental sustentável; melhorias nas condições de emprego e renda. Um dos projetos trata da criação do Programa Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome; um alinhamento a programas federal e estadual nesta seara; ampliação de escolas em tempo integral e do passe livre estudantil para os finais de semana.

George Lima

(Solidariedade)

O candidato traz entre as propostas a criação de um centro de empreendedorismo e inovação; implantação do programa Bolsa Aluguel Municipal, destinado a pessoas que perderam o lar decorrente de catástrofes ou lugares que apresentem riscos. Trata da ampliação do sistema de videomonitoramento na cidade. Outro ponto abordado é a mobilidade urbana, onde promete fazer uma revitalização dos terminais.

José Sarto (PDT)

Traz plano no qual destaca que a produção do documento parte do princípio de um processo dinâmico. Apresenta medidas de promoção da segurança cidadã; melhorias contínuas na saúde; política de geração de renda, emprego e desenvolvimento econômico; inovação a partir do estímulo da adoção de novas tecnologias; inclusão social e redução de desigualdades. Na área da segurança está a proposta de armar a Guarda; manter e ampliar "progressivamente e com responsabilidade" a política de passe livre no transporte público e garantir oferta de novas linhas e mais ônibus para reduzir o tempo de deslocamento da população.

Técio Nunes (Psol)

O candidato estrutura o programa em cinco eixos. "Direito à cidade" se concentra na promoção da participação cidadã e na governança democrática. "Desenvolvimento Econômico com Geração de Emprego e Renda" visa a fomentar o crescimento econômico. O terceiro eixo, "Fortaleza a Serviço do Povo", prioriza a melhoria dos serviços públicos essenciais. O quarto eixo, "A Fortaleza Feita por Nós", promove a igualdade e a inclusão social, com políticas específicas voltadas para as mulheres, a população LGBTQIA e a comunidade negra. E o quinto, "A Juventude Quer Outra Fortaleza", é dedicado à criação de oportunidades e ao fortalecimento da participação da juventude na vida da cidade.

Zé Batista (PSTU)

No plano de governo registrado na Justiça Eleitoral neste ano, a candidatura ressalta defender outra forma de organização da sociedade: "Uma sociedade socialista, sem opressão, sem exploração, onde a riqueza gerada sirva a todos. O objetivo de nossas candidaturas é dialogar com a população e mostrar que, ano após ano, temos visto os partidos tradicionais se revezarem no poder municipal e não resolverem os problemas". O documento reforça que governos passados da Capital seguiram uma "lógica capitalista", visando garantir lucros de empresários em detrimento das políticas públicas. Segue: "Não resolveremos os problemas essenciais, se não mudarmos essa lógica. Faremos uma prefeitura voltada aos trabalhadores e à população carente (...) Teremos um plano de obras públicas voltado para moradias e que não favoreça grandes construtoras. Por fim, a nossa candidatura quer debater um programa socialista que possa mudar a vida do trabalhador".